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‘‘İşgalcilere Yardım Ettikleri Belirlenirse Kongre Üyeleri de Yargılanmalı’’

15.01.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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‘‘İşgalcilere Yardım Ettikleri Belirlenirse Kongre Üyeleri de Yargılanmalı’’

Pelosi, bugün düzenlediği basın toplantısında geçen haftaki Kongre baskınını düzenleyenlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenirse Kongre üyelerinin de yargılanabileceğini söyledi

Pelosi, bugün düzenlediği basın toplantısında geçen haftaki Kongre baskınını düzenleyenlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenirse Kongre üyelerinin de yargılanabileceğini söyledi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi düzenlediği basın toplantısında Çarşamba günü Kongre’nin alt kanadında onaylanan Başkan Trump’ın azledilmesi tasarısını Senato’ya ne zaman göndereceklerini açıklamadı. Pelosi bu konuda kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı.

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında toplanan destekçilerine seslenmesinin ardından grubun Kongre’ye yürümesi ve polis engelini aşarak binaya zorla girmesi, Demokratlar’ın liderliğindeki Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın azil sürecini başlatan tasarıyı onaylamasıyla sonuçlanmıştı.

Tasarının Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nden geçmesinden sonra Senato’daki yargılamanın ne zaman başlayacağıysa merak konusu.

Pelosi’ye Kongre’ye saldırı gününden bir gün önce 5 Ocak’ta turlar düzenlenleyen Kongre üyeleri hakkında işlem yapılıp-yapılmayacağı soruldu. Pelosi, ‘‘Bu isyanda işbirlikçi oldukları ortaya çıkarsa; eğer suça yardım ve yataklık yapmışlarsa Kongre’nin dışında da yargılama anlamında harekete geçilmeli’’ dedi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Mikie Sherrill, Cumhuriyetçileri Trump destekçilerini teşvik etmekle suçlamış ve Kongre’ye saldırıdan bir gün önce ‘‘keşif’’ turları düzenlediklerini gördüğünü söylemişti.

Temsilciler Meclisi’ndeki 30’dan fazla Demokrat, Meclis’teki ve Senato’daki güvenlik görevlilerinden ve Kongre Polis Teşkilatı Başkanı’ndan 5 Ocak’ta binada kimlerin bulunduğu konusunda bilgi talep ediyor.

Pelosi ayrıca emekli Korgeneral Russel Honore’den de 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan şiddet olaylarını incelemesini istediğini kaydetti.

“Yemin töreninden taviz vermedik”

20 Ocak’ta başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Joe Biden’ın yemin töreninin güvenliğiyle ilgili sorular karşısındaysa Pelosi, ‘‘Yemin törenini küçük ölçekli tutmaya haftalardır kararlıydık. Bunun nedeni Corona virüsüydü, bu teröristler karşısında verilmiş bir taviz değil’’ dedi.

Pelosi: ‘‘Ordu ve gizli servisle görüşme halindeyiz. Gelen istihbarata bağlı olarak yemin töreninin güvenlik önlemleri alınıyor. Belki temkinli olmak amacıyla bu kez gelen istihbaratın gerektirdiğinden biraz fazla önlem alınabilir’’ diye konuştu.

ABD’de hakkında iki kez azil kararı verilen ilk başkan olan Trump’ın ayrıca görev süresinin dolmasının ardından yargılanan ilk başkan olması bekleniyor.

Senato’da yapılacak azil yargılamasının Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra görevdeki ilk günlerinde programında gecikmeye neden olabileceği sanılıyor. Senato’nun azil yargılamasının yanı sıra Biden’ın kabine adaylarını da onaylaması gerekiyor. Ayrıca Biden’ın Perşembe akşamı açıkladığı 1 trilyon 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketinin de yine Senato’da onaylanması gerekiyor.

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