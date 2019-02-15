İşgale gelen Rus askeri direnişin hatıralarını koruyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Sovyetler Birliği'nin işgal sürecinde orduya katılarak Afganistan'a gelen Rus askeri Khakimov, esir düştüğü Afgan mücahitlerin merhametinden etkilenerek Müslüman oldu ve yaşamını ülkenin batısında işgali anlatan bir müzenin bekçiliğini yaparak sürdürüyor. Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan işgal sürecinde başından geçenleri AA muhabirine anlatan Abdullah, babasının Rus, annesinin Ukraynalı olduğunu, Afganistan işgali sürecinde Sovyet ordusuna kendi isteğiyle katıldığını söyledi. İşgal sırasında her iki tarafın da esir aldıklarının çoğunu öldürdüğünü ifade eden Abdullah, kendisinin şans eseri kurtulduğunu belirtti. Abdullah, ''İşgal sırasında Herat vilayetinde bir çatışmada yaralı olarak Afgan mücahitlerin eline esir düştüm. O zaman 25 yaşındaydım. Afganların bana merhametli davranması beni çok etkiledi. Böylece Müslüman oldum ve Afganistan'da kalmayı tercih ettim.'' diye konuştu. Abdullah, Khakimov olan adını da Müslüman olduktan sonra Şeyh Abdullah olarak değiştirdiği bilgisini verdi.

- Müzenin bekçiliğini yapıyor Afganistan vatandaşlığına geçtiğini, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve artık Afganistan'ı terk etmek istemediğini anlatan Abdullah, Herat'ta Sovyetler Birliği'nin işgali sırasında kullanılan silah ve mühimmatların sergilendiği "Cihad" müzesinin bekçiliğini yaptığını dile getirdi. Abdullah, ''Bu müzede işgal sırasında kullanılan silahlar ve mühimmatlar sergileniyor. Yaşanılan zulümler de resimlerle anlatılıyor.'' dedi. Şeyh Abdullah, ölene kadar bu görevini sürdürmek istediğini vurguladı. - Rusya sahip çıkmak istedi İşgal sırasında yaklaşık 40 Rus askerinin kaybolduğunu belirten Abdullah, kendisinin de onlardan biri olduğunu kaydetti. Abdullah, Rusya'nın kendisini tekrar ülkeye götürmek istediğini ancak dönmek istemediğini ifade ettiğini aktardı. Esir düştüğü sırada kendisini tedavi eden Afgan mücahitlerle halen dostluğunu sürdürdüğünü anlatan Abdullah, Afganistan'ı Rusya'dan daha çok sevdiğini ve öldükten sonra burada defnedilmek istediğini söyledi. - Sovyet İşgali