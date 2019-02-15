HABER

İşgale gelen Rus askeri direnişin hatıralarını koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği'nin işgal sürecinde orduya katılarak Afganistan'a gelen Rus askeri, esir düştüğü Afgan mücahitlerin merhametinden etkilenerek Müslüman oldu ve Şeyh Abdullah adını aldı - Rus yönetimi kendisini götürmek istese de Afganistan'da kalmayı tercih eden Abdullah, ülkenin batısında işgali anlatan bir müzenin bekçiliğini yapıyor - Abdullah: - "İşgal sırasında Herat vilayetinde bir çatışmada yaralı olarak Afgan mücahitlerin eline esir düştüm. O zaman 25 yaşındaydım. Afganların bana merhametli davranması beni çok etkiledi. Böylece Müslüman oldum ve Afganistan'da kalmayı tercih ettim" - "Bu müzede işgal sırasında kullanılan silah ve mühimmatlar sergileniyor. Yaşanılan zulümler de resimlerle anlatılıyor"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Sovyetler Birliği'nin işgal sürecinde orduya katılarak Afganistan'a gelen Rus askeri Khakimov, esir düştüğü Afgan mücahitlerin merhametinden etkilenerek Müslüman oldu ve yaşamını ülkenin batısında işgali anlatan bir müzenin bekçiliğini yaparak sürdürüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan işgal sürecinde başından geçenleri AA muhabirine anlatan Abdullah, babasının Rus, annesinin Ukraynalı olduğunu, Afganistan işgali sürecinde Sovyet ordusuna kendi isteğiyle katıldığını söyledi. İşgal sırasında her iki tarafın da esir aldıklarının çoğunu öldürdüğünü ifade eden Abdullah, kendisinin şans eseri kurtulduğunu belirtti.

Abdullah, ''İşgal sırasında Herat vilayetinde bir çatışmada yaralı olarak Afgan mücahitlerin eline esir düştüm. O zaman 25 yaşındaydım. Afganların bana merhametli davranması beni çok etkiledi. Böylece Müslüman oldum ve Afganistan'da kalmayı tercih ettim.'' diye konuştu. Abdullah, Khakimov olan adını da Müslüman olduktan sonra Şeyh Abdullah olarak değiştirdiği bilgisini verdi.

- Müzenin bekçiliğini yapıyor

Afganistan vatandaşlığına geçtiğini, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve artık Afganistan'ı terk etmek istemediğini anlatan Abdullah, Herat'ta Sovyetler Birliği'nin işgali sırasında kullanılan silah ve mühimmatların sergilendiği "Cihad" müzesinin bekçiliğini yaptığını dile getirdi. Abdullah, ''Bu müzede işgal sırasında kullanılan silahlar ve mühimmatlar sergileniyor. Yaşanılan zulümler de resimlerle anlatılıyor.'' dedi.

Şeyh Abdullah, ölene kadar bu görevini sürdürmek istediğini vurguladı.

- Rusya sahip çıkmak istedi

İşgal sırasında yaklaşık 40 Rus askerinin kaybolduğunu belirten Abdullah, kendisinin de onlardan biri olduğunu kaydetti.

Abdullah, Rusya'nın kendisini tekrar ülkeye götürmek istediğini ancak dönmek istemediğini ifade ettiğini aktardı.

Esir düştüğü sırada kendisini tedavi eden Afgan mücahitlerle halen dostluğunu sürdürdüğünü anlatan Abdullah, Afganistan'ı Rusya'dan daha çok sevdiğini ve öldükten sonra burada defnedilmek istediğini söyledi.

- Sovyet İşgali

Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan ve 9 yıldan fazla süren Afganistan işgali, 1 milyondan fazla sivilin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 3 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden oldu.

Resmi verilere göre, Sovyetler Birliği, Afganistan'da 5'i general olmak üzere 14 bin 751 asker kaybetti. Savaşta yaralanan, sakat kalan ve hasta olan asker sayısı ise 470 bin civarında oldu. Savaş sürecinde 620 bin Sovyet askeri Afganistan'a ayak bastı.

Ruslar askeri malzeme olarak 451 helikopter ve uçak, 147 tank ve 443 top, 11 bin kamyon ve petrol tankeri kaybetti. İşgalin Sovyetler'e maliyeti 50 milyar dolar oldu.

İşgal sırasında ve sonrasında ekonomik sıkıntı içine de giren Sovyetler Birliği'nde, bu savaşın ardından dağılma sürecine giden yolda ilk kıvılcım başlamış oldu.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
İş bulma umuduyla kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildiİş bulma umuduyla kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durduYol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji duyurdu

16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.