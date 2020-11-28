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  4. İşgalinden kurtarılan Fuzuli’de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

İşgalinden kurtarılan Fuzuli’de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

28.11.2020 16:53 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde sivillerin geçişi sırasında Ermenilerin daha önceden yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.20’de Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade’in içinde bulunduğu aracın işgalinden kurtarılan Fuzuli’ye bağlı Aşağı Seyidahmedli köyünde geçişi sırasında yola önceden Ermeniler tarafından tuzaklanan mayının patladığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde sivillerin geçişi sırasında Ermenilerin daha önceden yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.20’de Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade’in içinde bulunduğu aracın işgalinden kurtarılan Fuzuli’ye bağlı Aşağı Seyidahmedli köyünde geçişi sırasında yola önceden Ermeniler tarafından tuzaklanan mayının patladığı bildirildi. Patlama sonucu 4 sivilinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Olay yerine gelen yetkililer incelemelerde bulunurken, Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca dava açıldığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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