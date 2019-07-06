İŞGEM'de üretilen cihazlar Lübnan'a ihraç edildi

"İŞGEM'de kurduğumuz atölyede ilk makinelerimizi Lübnan'a ihraç ediyoruz. Daha sonra Bulgaristan ve Almanya var. Tamamı Van'da üretilen kaynak robotları gönderilecek. Sadece bir alana göre makine üretmiyoruz. Müşterinin isteği doğrultusunda fabrika ekipmanları, kaynak robotları, üretim bantları yapıyoruz. İzmir'deki fabrikamızı da Van'a taşıyoruz. Bugün Van İŞGEM için önemli bir gün. İlk ihracatımıza başladık, bundan sonra büyüyerek devam edeceğiz. Bundan sonra her türlü makineyi Van'da üreteceğiz. Burada üretim daha çok bilgiye dayalı olduğu için 4 kişilik bir ekiple ayda 10 makineye yakın bir üretim yapmayı hedefliyoruz."

- "Hedefimiz 5 milyon dolarlık ihracat"

Van'ın Gölü'nün, doğasıyla insanları büyüleyen bir kent olduğunu vurgulayan Ateş, "Van ekonomisine 2019'da yaklaşık 5 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz. Van Gölü'ne aşık olduk, o nedenle burada fabrika açmaya karar verdik. Van Gölü büyük bir nimet. Çevresinde angora evleri kurma projemiz var. Geçen hafta Almanya'dan bir grup geldi. Buraya aşık oldular. Van'ı, Van Gölü'nü endüstri ve turizmle birleştirerek geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

