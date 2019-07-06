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İŞGEM'de üretilen cihazlar Lübnan'a ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Van'da girişimci Bülent Ateş, İŞGEM'de kurduğu atölyede ürettiği 3D yazıcı, CNC lazer kesim makinesi ile kaynak robotları Lübnan'a satarak ilk ihracatını gerçekleştirdi - Bülent Ateş: - "Bugün Van İŞGEM için önemli bir gün. İlk ihracatımıza başladık, bundan sonra büyüyerek devam edeceğiz"

Van'da mekatronik mühendisi Bülent Ateş, İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu atölyede ürettiği 3D yazıcı, CNC lazer kesim makinesi ile kaynak robotlarını Lübnan'a ihraç etti.

Daha önce İzmir'deki fabrikasında teknolojik cihazlar üreten Ateş, eşinin işi nedeniyle Van'a yerleşti.

Edremit ilçesindeki İŞGEM'de atölye kuran Ateş, burada fabrika ekipmanları, kaynak robotları, kesim makineleri ve üretim bantları yapmaya başladı.

Ateş, Van'daki atölyesinde ürettiği 3 boyutlu yazıcı, cnc lazer kesim makinesi ile kaynak robotlarını bugün Lübnan'a göndererek ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Van'dan başka ülkelere ürün göndermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ateş, Bulgaristan ve Almanya'dan da talep aldıklarını söyledi.

- "İzmir'deki fabrikamızı Van'a taşıyacağız"

Belçika'daki eğitimini tamamladıktan sonra 5 yıl boyunca Çin'de askeri hava, kara ve denizi araçları üretim ve tasarımı çalışmalarında yer aldığını anlatan Ateş, 2017'de Türkiye'ye döndüğünü belirtti.

Eşinin işi nedeniyle geldiği Van'da atölye açarak teknolojik cihazlar üretmeye başladığını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"İŞGEM'de kurduğumuz atölyede ilk makinelerimizi Lübnan'a ihraç ediyoruz. Daha sonra Bulgaristan ve Almanya var. Tamamı Van'da üretilen kaynak robotları gönderilecek. Sadece bir alana göre makine üretmiyoruz. Müşterinin isteği doğrultusunda fabrika ekipmanları, kaynak robotları, üretim bantları yapıyoruz. İzmir'deki fabrikamızı da Van'a taşıyoruz. Bugün Van İŞGEM için önemli bir gün. İlk ihracatımıza başladık, bundan sonra büyüyerek devam edeceğiz. Bundan sonra her türlü makineyi Van'da üreteceğiz. Burada üretim daha çok bilgiye dayalı olduğu için 4 kişilik bir ekiple ayda 10 makineye yakın bir üretim yapmayı hedefliyoruz."

- "Hedefimiz 5 milyon dolarlık ihracat"

Van'ın Gölü'nün, doğasıyla insanları büyüleyen bir kent olduğunu vurgulayan Ateş, "Van ekonomisine 2019'da yaklaşık 5 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz. Van Gölü'ne aşık olduk, o nedenle burada fabrika açmaya karar verdik. Van Gölü büyük bir nimet. Çevresinde angora evleri kurma projemiz var. Geçen hafta Almanya'dan bir grup geldi. Buraya aşık oldular. Van'ı, Van Gölü'nü endüstri ve turizmle birleştirerek geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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