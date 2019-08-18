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Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ören Çarşısı’nda satılan ışgın sirkesi ilgi görüyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ören Çarşısı’nda satılan ışgın sirkesi ilgi görüyor. Sirkenin diyabetten kansere kadar birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor.
İstanbul’da sirke imalatı yapan Yusuf Cemali Gülpınar, doğu illerinde şifası ile bilinen ışgın bitkisinin sirkesini yaptı. Amerika’da ışgın bitkisi üzerinde yapılan araştırmalarda şifalı olduğunun kanıtlandığını anlatan Yusuf Cemali Gülpınar, “Biz İstanbul’da geleneksel sirke üretimi yapıyoruz. Doğu illerinde şifası ile bilinen ışgın bitkisinin yararları Amerika’da yapılan araştırmalarla da kanıtlandı. Bunun üzerine çeşitlerimiz arasına ışgın sirkesini de kattık. Bu bitki, doğu illerindeki yüksek kesimlerde mayıs ayı sonunda çıkıyor. İnsanlar bunu yumurta ile pişirip yedikleri gibi turşusunu da yapıyorlar. Işgın sirkesi C, A, B1 ve B2 vitaminleri açısından zengindir. Kist ve tümörleri yok ettiği ispatlanmıştır. Başta, lösemi olmak üzere, tüm kanser türlerine karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Ayrıca, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, kabızlık ve sindirim rahatsızları için çok faydalıdır. Burada ürünlerimizi tanıtıp satıyoruz. Ürünlerimiz ilgi gördü” dedi.

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