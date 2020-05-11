İşgününe Dahil Olmayanların Sayısı 2 Milyon Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında işsizlik oranını yüzde 13,6 olarak açıkladı. İşsizlik oranı 2019 yılı Şubat ayına göre yüzde 1,1 düşerken, işsiz sayısı ise 502 bin azalmış olduğu görülüyor.

Ancak aynı dönemde Türkiye’de çalışabilir nüfus 61,1 milyondan, 62,1 milyona yükselmiş buna rağmen işgücü 32 milyon 84 binden 30 milyon 982 bine gerilemiş görünüyor.

İstihdam oranı 2,6 puan düştü

İşgücüne dahil olmayanlar 29 milyon 17 binden 31 milyon 137 bine yükselirken, işgücüne katılım oranı da buna paralel olarak son bir yılda yüzde 52,5’ten, yüzde 49,9’a düştü.

İstihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Özel sektör de istihdam düşerken kamu da istihdam artıyor

Şubat ayında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.