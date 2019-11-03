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İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden birisi olan kartal yuvası görünümlü tarihi İshak Paşa Sarayı, etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle bölgenin önemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

İlçe genelinde aralıklarla yağan karın kalınlığı bin 900 rakımlı bir tepeye kurulu olan tarihi saray ve çevresinde 10 santimetreye ulaştı.

Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden kartal yuvası görünümlü saray, beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan sarayı beyaz örtüsüyle görüntülemek için ilçeye gelen fotoğraf sanatçısı Gülçin Gök, AA muhabirine, ecdad yadigarı sarayın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Sürekli İshak Paşa Sarayı'na geldiğini anlatan Gök, "Bugün de misafirlerimle gezmeye geldik. İshak Paşa Sarayı, çok güzel bir mekan. Kar, ekstra bir güzellik katmış." dedi.

Ailesiyle İshak Paşa Sarayı'nı gezen Yunus Ahmet Caner ise karın ardından beyaza bürünen sarayın kuzey cephesindeki manzaraya hayran kaldığını dile getirdi.

Öte yandan, sarayın avlusunda biriken karı temizleyen personelin yaptığı üç metre yüksekliğindeki kardan adam, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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