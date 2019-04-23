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İshak Paşa Sarayı'nda "23 Nisan" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı - Çocuğuyla saraya gelen Halis Volkan Kocaman: - "Burası kültürümüzün ve tarihimizin en önemli eserlerinden biri. Kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken yer"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bugünü değerlendirmek isteyen aileler de çocuklarıyla Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Çoğunluğunu Doğubayazıt dışından gelen gruplar ve ailelerin oluşturduğu ziyaretçiler, bölgedeki soğuk havaya aldırış etmeden 1900 rakımlı tepeye kurulan tarihi sarayın gezdi.

İshak Paşa Sarayı'nı görmek için eşi ve çocuğuyla Doğubayazıt'a gelen Halis Volkan Kocaman, sarayın bütün bölümlerine hayran kaldıklarını söyledi.

"Ecdat yadigarı muhteşem yapı"yı gezdiklerini dile getiren Kocaman, "Burası kültürümüzün ve tarihimizin en önemli eserlerinden birisi. Kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken yer." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Vedat Kutluay da arkadaşlarıyla tarihi sarayı gezmeye geldiğini belirterek, "Daha önce de sarayı ziyaret etmiştik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilerek tekrar geldik. Bugün sarayı daha detaylı inceleme fırsatım oldu. Bizim kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan çok önemli yapı. Herkese mutlaka bu güzel eseri görmesini tavsiye ediyorum."

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