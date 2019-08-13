HABER

İshak Paşa Sarayı'nda "Kurban Bayramı" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor

Doğu Anadolu'nun gözde turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 1900 rakımlı tepe üzerinde kurulu, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen aileler, "medeniyetler geçidi'" olarak nitelendirilen ve kartal yuvası görünümlü tarihi sarayı ziyaret ediyor.

Ziyaretçilerden Rezan Birlik, arkadaşlarıyla Şırnak'tan ilçeye geldiğini ve İshak Paşa Sarayı'nı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- "Tam bir mühendislik harikası"

Sarayın mimari yapısına hayran kaldığını ifade eden Birlik, "Anadolu'nun her tarafına birbirinden güzel eserler yapan ecdadımız, bu kadim ilçeye de muhteşem bir yapı kazandırmış. Konumu itibariyle muazzam bir manzaraya sahip olan saray, mimari yapısıyla da tam bir mühendislik harikası. Hakikaten muhteşem bir eser. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Baran Öztürk ise ailesiyle bayram tatilini, tarihi yerleri gezerek değerlendirdiklerini belirterek, "İzmir'den geliyoruz ve aslen Ağrılıyım. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken, aynı zamanda çok iyi korunmuş muhteşem bir yapı." ifadelerini kullandı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Meryem'in zabıta olma hayali gerçek olduMeryem'in zabıta olma hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı bayram tatili Doğubayazı İshak Paşa Sarayı kurban bayramı Kurban Bayramı tatili Ziyaretçi akını ziyaretçiler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.