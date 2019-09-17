İshakpaşa Sarayı'na 100 bin ziyaretçi

Salih TEKİN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı'na, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 121 bin kişinin gezdiği saraya bu yılın ilk 8 ayında 100 bine yakın ziyaretçi geldi.

Doğubayazıt'a 8 kilometre mesafede,ovaya hâkim dik bir tepe üzerinde tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı, son yıllarda bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. 1784 yılında Çıldıroğulları'ndan II. İshak Paşa döneminde yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edilen tarihi binayı görmek isteyenler, Doğubayazıt'ın yolunu tutuyor. Sarp dik tepe üzerine inşa edilmiş, bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu çevresinde oluşturulan 366 odası bulunan sarayı gezenler, gördükleri ihtişama hayran kalıyor.

'DAHA ÇOK TUR PROGRAMI LAZIM'

Bölgeyi gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mine Duralı, "Çok etkileyici bir yapı. Restorasyon anlamında bazı yerler aman aman değil ama yine derlenip toplanmış. Büyük ve etkileyici bir yapı. Bu bölgenin daha çok turiste ihtiyacı var ekonomisinin gelişmesi için. Belki eksikliği konaklama ile ilgili geliştirici çalışmalar olabilir. Buraya daha fazla insan gelmesi, ticaret olması, daha çok tur programının gelmesi lazım" dedi.