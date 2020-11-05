İshal neden olur? İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? - Sağlık - İshal tedavisi

Sindirim ve boşaltım yolundaki problemler sonucunda ortaya çıkan ishal, çoğu zaman önemsenmese de uzun sürmesi halinde bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Peki ishal neden olur, ishali ne keser? İşte bu konu hakkında en çok merak edilenler ve cevapları... İshal Nedir? İshal, bağırsak sisteminin ve bir organ olan bağırsağın çalışmasının bozulmasına bağlı olarak gün içinde dışkının normalden sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur. Sıklıkla tuvalete çıkma isteğinin dışında karından seslerin gelmesi de yaygın bir şekilde gözlemlenebilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise ishalin kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi olduğudur. İshal Neden Olur? Peki ishal neden olunur? Bu sorunun çok farklı cevapları olabilir. Özellikle de yer ve mekan değişikliğine veya yiyecek seçiminize bağlı olarak yaygınlaşan ishal size de de rastlayabilir. İshal nedenleri araştırılırken genelde yediklerinize ve neler yaptığınıza takip etmeniz gerekebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta ise her zaman hijyeninize özen göstermektir. İshal aşağıdaki sebeplere bağlı olarak meydana gelebilir.

Çeşitli bağırsak enfeksiyonları

Virüsler, parazitler veya diğer mikroorganizmalar

Yenilen bir şeyden ötürü rahatsızlık, gıda zehirlenmesi

Alerji, hassasiyet

Fazla meyve suyu tüketimi (Özellikle de elma ve üzüm suyu gibi meyve suları)

Antibiyotik tedavisine ek olarak bağırsakların olumsuz etkilenmesi

Solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak bağırsak hassasiyeti meydana gelmesi

Yiyeceklerin yaz aylarında bozulması ve bozulan yiyeceklerin tüketilmesi

Tatil yerlerindeki hijyen kuralları eksikliği

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bağırsağın da bu değişiklikten etkilenmesi

Yurt dışına çıkıldığında tüketilen farklı lezzetlerden kaynaklı bağırsak hassasiyeti

İçme sularındaki kirlilik

İyi yıkanmayan meyve sebzelerden yapılan salatalar

Konservelerde hazır olan ve yeterince pişmemiş olan yiyeceklerin de içerisindeki bakteriler pişmeye bağlı olarak ölmediğinden kişilerin sindirim sistemine zarar vermesi

Toksinler ve gıda zehirlenmesi

Kalın bağırsağın yeterince sıvı emmesi

Bağırsak kanseri İshal Belirtileri Neler Olabilir? Gelelim ishal belirtilerine. Kişilerde genellikle aynı belirtilerle ortaya çıkan ishal sebebiyle Sulu ve gevşek dışkı,

Sık sık idrara çıkma isteği,

Huzursuzluk ve genel olarak bir rahatsızlık isteği,

Karında şiddetli bir ağrı,

Kusma isteği görülmektedir. İshal Bulaşıcı Mıdır?

Enfeksiyonlardan kaynaklı bir şekilde ortaya çıkan ishalin, dışkının ağız ve el teması yoluyla bulaşıcı hale geldiği uzmanlarca söylenmektedir. Bu şekilde olan tüm temaslardan kaçınmak ve tuvalet sonrası el temizliğine özen göstermek oldukça önemlidir. Ayrıca sıcak havalarda virüslerin yayılması ile birlikte oluşan bu hastalıkta hijyenik olduğunu düşünmediğiniz şeyleri tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hızlı ve kolay bir şekilde üreyebilen virüsler ve bakteriler bulaşıcılığı olan mikroorganizmalardır. Çocuk havuzları ve denizlerde de mikroplu suların ishale yol açtığı söylenebilir. İshalin Bitme Süresi Ne Kadardır? İshal süresi genellikle ishalin neden kaynaklı olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak bu süre çoğu zaman 2 - 3 günü geçmez. Sürenin 2 haftayı geçtiği durumlarda mutlaka doktor kontrolüne başvurmanız gerekli olabilir. Daha uzun süren ishaller de yine doktor takibi gerektirebilir. Bazı ishaller anlık olabildiği için sadece birkaç saat sürebilir. Siz de ishale iyi gelecek besinleri bilmeli ve beslenme düzeninizi buna uygun hale getirmelisiniz. Peki ishali ne keser biliyor musunuz?