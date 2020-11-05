İshal neden olur? İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? - Sağlık - İshal tedavisi

Sindirim ve boşaltım yolundaki problemler sonucunda ortaya çıkan ishal, çoğu zaman önemsenmese de uzun sürmesi halinde bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Peki ishal neden olur, ishali ne keser? İşte bu konu hakkında en çok merak edilenler ve cevapları...
İshal, bağırsak sisteminin ve bir organ olan bağırsağın çalışmasının bozulmasına bağlı olarak gün içinde dışkının normalden sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur. Sıklıkla tuvalete çıkma isteğinin dışında karından seslerin gelmesi de yaygın bir şekilde gözlemlenebilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise ishalin kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi olduğudur.
Peki ishal neden olunur? Bu sorunun çok farklı cevapları olabilir. Özellikle de yer ve mekan değişikliğine veya yiyecek seçiminize bağlı olarak yaygınlaşan ishal size de de rastlayabilir. İshal nedenleri araştırılırken genelde yediklerinize ve neler yaptığınıza takip etmeniz gerekebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta ise her zaman hijyeninize özen göstermektir. İshal aşağıdaki sebeplere bağlı olarak meydana gelebilir.
Gelelim ishal belirtilerine. Kişilerde genellikle aynı belirtilerle ortaya çıkan ishal sebebiyle
İshal Bulaşıcı Mıdır?
Enfeksiyonlardan kaynaklı bir şekilde ortaya çıkan ishalin, dışkının ağız ve el teması yoluyla bulaşıcı hale geldiği uzmanlarca söylenmektedir. Bu şekilde olan tüm temaslardan kaçınmak ve tuvalet sonrası el temizliğine özen göstermek oldukça önemlidir. Ayrıca sıcak havalarda virüslerin yayılması ile birlikte oluşan bu hastalıkta hijyenik olduğunu düşünmediğiniz şeyleri tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hızlı ve kolay bir şekilde üreyebilen virüsler ve bakteriler bulaşıcılığı olan mikroorganizmalardır. Çocuk havuzları ve denizlerde de mikroplu suların ishale yol açtığı söylenebilir.
İshal süresi genellikle ishalin neden kaynaklı olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak bu süre çoğu zaman 2 - 3 günü geçmez. Sürenin 2 haftayı geçtiği durumlarda mutlaka doktor kontrolüne başvurmanız gerekli olabilir. Daha uzun süren ishaller de yine doktor takibi gerektirebilir. Bazı ishaller anlık olabildiği için sadece birkaç saat sürebilir. Siz de ishale iyi gelecek besinleri bilmeli ve beslenme düzeninizi buna uygun hale getirmelisiniz. Peki ishali ne keser biliyor musunuz?
Tedavi sürecinde hem ilaç hem de doğal yöntemler sıklıkla tercih edilebilir. Bu süreçte sağlıklı ve doğru beslenme ile ishale müdahale edebilirsiniz. İshale iyi gelen yiyecekler seçerek size en uygun olan besinleri tedavi sürecinize dahil edebilirsiniz. Evde uygulanabilecek bazı yöntemler ve bol bol istirahat ederek ishalden kısa süre içerisinde kurtulmak mümkündür.
İshal ilacı da bir başka tedavi yöntemlerinde olup doktor kontrolünde birçok farklı versiyonları da dahil olmak üzere kullanılabilir. İshalin kaynağı bakteri veya parazit ise de doktor büyük bir ihtimalle antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Bunların yanında her yaş grubuna ayrı olmak üzere farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bebeklerde doktor onayı olmadan ishal ilacı veya antibiyotik tedavisine başlanmamalıdır. Tüm bunların yanında çocukların da ishal olması çok doğaldır. Ayrıca hamilelikte de ishal olması çok yaygın bir durumdur. Bu süreçte bol sıvı alınması tavsiye edilir. Hormon değişimlerinden kaynaklı olarak da ani şekilde gün içerisinde ishal olabilirsiniz. Bu durumda sık sık ve küçük öğünler tüketebilirseniz, ishal tehlikeli olmaktan çıkar. İshal tedavisinde ishal yapan yiyecekler ve benzerlerinden uzak durmanız da önemlidir. Bunların yanında da doğuştan olan bazı hastalıklar da uzun süreli ishal olmanıza sebep oluyor olabilir. Böbrek yetmezliği gibi hastalıklar ve şok gibi ciddi rahatsızlıklar bunlara örnek olarak verilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum