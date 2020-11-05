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İshal neden olur? İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? - Sağlık - İshal tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan ishal her yaş grubu insanda görülebilen bir durumdur. Daha çok yediğimiz besinlerden kaynaklı olsa da farklı sebeplere bağlı olarak de meydana gelebilmektedir. Bu nedenle rahatsızlığın seyri iyi gözlenmelidir.

İshal neden olur? İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? - Sağlık - İshal tedavisi

İçindekiler

  • İshal Nedir?
  • İshal Neden Olur?
  • İshal Belirtileri Neler Olabilir?
  • İshalin Bitme Süresi Ne Kadardır?
  • İshal Tedavisi Nasıl Olabilir?
  • İshale İyi Gelen Yiyecekler nelerdir?
  • İshalken Uzak Durulması Gereken Yiyecekler

Sindirim ve boşaltım yolundaki problemler sonucunda ortaya çıkan ishal, çoğu zaman önemsenmese de uzun sürmesi halinde bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Peki ishal neden olur, ishali ne keser? İşte bu konu hakkında en çok merak edilenler ve cevapları...

İshal Nedir?

İshal, bağırsak sisteminin ve bir organ olan bağırsağın çalışmasının bozulmasına bağlı olarak gün içinde dışkının normalden sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur. Sıklıkla tuvalete çıkma isteğinin dışında karından seslerin gelmesi de yaygın bir şekilde gözlemlenebilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise ishalin kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi olduğudur.

İshal Neden Olur?

Peki ishal neden olunur? Bu sorunun çok farklı cevapları olabilir. Özellikle de yer ve mekan değişikliğine veya yiyecek seçiminize bağlı olarak yaygınlaşan ishal size de de rastlayabilir. İshal nedenleri araştırılırken genelde yediklerinize ve neler yaptığınıza takip etmeniz gerekebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta ise her zaman hijyeninize özen göstermektir. İshal aşağıdaki sebeplere bağlı olarak meydana gelebilir.

  • Çeşitli bağırsak enfeksiyonları
  • Virüsler, parazitler veya diğer mikroorganizmalar
  • Yenilen bir şeyden ötürü rahatsızlık, gıda zehirlenmesi
  • Alerji, hassasiyet
  • Fazla meyve suyu tüketimi (Özellikle de elma ve üzüm suyu gibi meyve suları)
  • Antibiyotik tedavisine ek olarak bağırsakların olumsuz etkilenmesi
  • Solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak bağırsak hassasiyeti meydana gelmesi
  • Yiyeceklerin yaz aylarında bozulması ve bozulan yiyeceklerin tüketilmesi
  • Tatil yerlerindeki hijyen kuralları eksikliği
  • Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bağırsağın da bu değişiklikten etkilenmesi
  • Yurt dışına çıkıldığında tüketilen farklı lezzetlerden kaynaklı bağırsak hassasiyeti
  • İçme sularındaki kirlilik
  • İyi yıkanmayan meyve sebzelerden yapılan salatalar
  • Konservelerde hazır olan ve yeterince pişmemiş olan yiyeceklerin de içerisindeki bakteriler pişmeye bağlı olarak ölmediğinden kişilerin sindirim sistemine zarar vermesi
  • Toksinler ve gıda zehirlenmesi
  • Kalın bağırsağın yeterince sıvı emmesi
  • Bağırsak kanseri

İshal Belirtileri Neler Olabilir?

Gelelim ishal belirtilerine. Kişilerde genellikle aynı belirtilerle ortaya çıkan ishal sebebiyle

  • Sulu ve gevşek dışkı,
  • Sık sık idrara çıkma isteği,
  • Huzursuzluk ve genel olarak bir rahatsızlık isteği,
  • Karında şiddetli bir ağrı,
  • Kusma isteği görülmektedir.

İshal Bulaşıcı Mıdır?
Enfeksiyonlardan kaynaklı bir şekilde ortaya çıkan ishalin, dışkının ağız ve el teması yoluyla bulaşıcı hale geldiği uzmanlarca söylenmektedir. Bu şekilde olan tüm temaslardan kaçınmak ve tuvalet sonrası el temizliğine özen göstermek oldukça önemlidir. Ayrıca sıcak havalarda virüslerin yayılması ile birlikte oluşan bu hastalıkta hijyenik olduğunu düşünmediğiniz şeyleri tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hızlı ve kolay bir şekilde üreyebilen virüsler ve bakteriler bulaşıcılığı olan mikroorganizmalardır. Çocuk havuzları ve denizlerde de mikroplu suların ishale yol açtığı söylenebilir.

İshalin Bitme Süresi Ne Kadardır?

İshal süresi genellikle ishalin neden kaynaklı olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak bu süre çoğu zaman 2 - 3 günü geçmez. Sürenin 2 haftayı geçtiği durumlarda mutlaka doktor kontrolüne başvurmanız gerekli olabilir. Daha uzun süren ishaller de yine doktor takibi gerektirebilir. Bazı ishaller anlık olabildiği için sadece birkaç saat sürebilir. Siz de ishale iyi gelecek besinleri bilmeli ve beslenme düzeninizi buna uygun hale getirmelisiniz. Peki ishali ne keser biliyor musunuz?

İshal Tedavisi Nasıl Olabilir?

Tedavi sürecinde hem ilaç hem de doğal yöntemler sıklıkla tercih edilebilir. Bu süreçte sağlıklı ve doğru beslenme ile ishale müdahale edebilirsiniz. İshale iyi gelen yiyecekler seçerek size en uygun olan besinleri tedavi sürecinize dahil edebilirsiniz. Evde uygulanabilecek bazı yöntemler ve bol bol istirahat ederek ishalden kısa süre içerisinde kurtulmak mümkündür.

İshal ilacı da bir başka tedavi yöntemlerinde olup doktor kontrolünde birçok farklı versiyonları da dahil olmak üzere kullanılabilir. İshalin kaynağı bakteri veya parazit ise de doktor büyük bir ihtimalle antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Bunların yanında her yaş grubuna ayrı olmak üzere farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bebeklerde doktor onayı olmadan ishal ilacı veya antibiyotik tedavisine başlanmamalıdır. Tüm bunların yanında çocukların da ishal olması çok doğaldır. Ayrıca hamilelikte de ishal olması çok yaygın bir durumdur. Bu süreçte bol sıvı alınması tavsiye edilir. Hormon değişimlerinden kaynaklı olarak da ani şekilde gün içerisinde ishal olabilirsiniz. Bu durumda sık sık ve küçük öğünler tüketebilirseniz, ishal tehlikeli olmaktan çıkar. İshal tedavisinde ishal yapan yiyecekler ve benzerlerinden uzak durmanız da önemlidir. Bunların yanında da doğuştan olan bazı hastalıklar da uzun süreli ishal olmanıza sebep oluyor olabilir. Böbrek yetmezliği gibi hastalıklar ve şok gibi ciddi rahatsızlıklar bunlara örnek olarak verilebilir.

İshale İyi Gelen Yiyecekler nelerdir?

  • Şekerli meyve suları
  • Çinko desteği
  • Şekerli çay
  • Kola
  • Gazoz
  • Kahve
  • Yeşil çaylar
  • Müshil
  • Patates
  • Yoğurt
  • Karnıyarık otu
  • Beşparmak otu
  • Muz
  • Elma sirkesi
  • Lahana
  • Pancar
  • Peynir
  • C vitamini ve magnezyum
  • Parazit ve bağırsak kurtları
  • Tarhana

    İshalken Uzak Durulması Gereken Yiyecekler

  • Asitli yiyecekler,
  • Kuruyemiş gibi kabuklu yiyecekler, kavrulmuş fıstık ve türleri,
  • Kahve içmek,
  • Fazla şeker tüketmek de tavsiye edilmez.
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