İshal tatilinizi mahvedebilir

Yaz aylarında kol gezen bakteriler özellikle gıdaları kendilerine yuva yapıyor. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Ebru Topalakcı, güneş çarpması ve ishal vak’alarına dikkat çekti.

Yaz aylarında çocukların beslenme düzeni normale göre daha da dengesizleşebiliyor. Tatil dönemlerinde ailelerin, çocuklarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Ebru Topalakcı, “Yaz döneminde ishal vak’alarını çok görüyoruz. Bu yüzden özellikle ellerin iyice yıkanması, gıdaların yıkanıp tüketilmesi gibi basit hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Sıvı tüketimi yaz aylarında çok önemli. Dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybına da çok sık rastlıyoruz. Dolayısıyla çocukların sıcak havalarda sıvı tüketiminin normale göre artırılmasını tavsiye ediyoruz. Çocukların şeker, çikolata gibi maddeleri çok fazla tüketmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ama abartılmadığı sürece tüketebilirler” dedi.

Dengeli beslenmenin çocuk gelişimi açısından hayati önemde olduğunun altını çizen Dr. Ebru Topalakcı, “Ayak üstü tipi tüketim alışkanlığının vücuda birçok zararı var. Daha çocuk yaşta obezite gibi bir risk ortaya çıkıyor. Çocukların tükettikleri şeylerin faydalı olması gerekir. Proteini de karbonhidratı da yeterli düzeyde almalıdır. Sadece kilo olarak bakmamak gerekir. Beyinden karaciğere kadar her yere zararlı bir durum. Dengeli beslenmeyi fast food tüketime tercih etmeliyiz. Çocuklar etini de, balığını da, tavuğunu da, yumurtasını da, sebze-meyvesini de dengeli almalı. Hazır gıdaların içinde katkı maddeleri vardır. Katkı maddeleri vücudun tüm sistemlerini etkilerken çocuğun beyin ve beden gelişimini de olumsuz yönde etkiler” ifadelerini kullandı.

Dr. Topalakcı, güneş çarpması vak’alarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Öğlen, güneşin etkisinin azami olduğu 12-15 saatleri arasında çocuklar direkt güneşe maruz kalmamalı. Dışarı çıkma durumu varsa güneşten koruyucu kremler kullansınlar. Gerekmedikçe bu saatlerde gölgede olmalılar”.



