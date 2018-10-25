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İşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı.

İşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışmalarını durduran İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kalıntıları inceledi. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan kalıntıların, Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ile imparatorluk salonu olduğu belirlendi. Kurul, uzmanlarca hazırlanacak raporun ardından alanın sit statüsü veya tesciline ilişkin nihai kararını verecek.
Konak ilçesi Konak Mahallesi'nde, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeliyle 2016'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı ve bölgede inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelenmeye alındı. Çevreye duyarlı gönüllü olarak çalışan Avukat Arif Ali Cangı'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruya yanıt veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmalarının yapıldığını ve kalıntıların rölövesinin alındığını belirtti.
'MUTLAK KORUNMASI GEREKLİ ALAN'
Bölgede yapılan sondaj ve kurtarma kazısı sonucunda, alanda Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu bulunduğu bilgisine yer verilirken, yine bölgenin mutlak korunması gerekli alan olduğu vurgulandı. Kalıntıların, bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşıldığı ifade edilirken, mevcut zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca rapor hazırlandığı bildirildi. Raporun Kurul'a iletilmesinin ardından alanın sit statüsünün veya tesciline ilişkin konunun değerlendirileceği kaydedildi. Kurul ayrıca sit alanın açık olmasından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin, ilgili kurumca sağlanacağına yönelik karar alındığını da belirtti.
'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ'
Avukat Arif Ali Cangı, kararda yer alan 'Mutlak korunması gereken alan' değerlendirmesinin, insanlığın ortak değeri olan bir tarihi varlığın korunması yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. Yine bölge için 1'inci derece arkeolojik sit kararı alındığını söyleyen Cangı, "Burada araştırma ve kazı çalışmaları derinleştirilmeli. Alan arkeopark haline getirilip İzmir'in tarihine ve kültürüne kazandırılmalı. Ayrıca kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemeli" diye konuştu.

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İşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktıİşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktıİşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktıİşhanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktı

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