"Isı Adası ani şiddetli yağışlarda önemli faktör"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, şehir merkezi ile dışındaki sıcaklık değerleri arasında 4-5 derecelik fark olduğunu belirterek, "Bu durum 'ısı adası' dediğimiz olayı oluşturuyor. Yağış kütleleri şehir üzerine geldiğinde yağış oluşacakken sıcaklık artışı nedeniyle gerçekleşemiyor. Bu olay defalarca tekrar edince birkaç günde düşmesi gereken yağışlar bir anda düşüyor." dedi.

Çukur, son yıllarda etkili olan sıcaklık artışları, düzensiz yağışlar ve Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin çağın en büyük tehditlerinden biri olduğuna dikkati çeken Çukur, bütün dünyada olan genel gelişmelerin bir parçasının maalesef Türkiye'de de yaşandığını ifade etti.

Dünya sıcaklık ortalamasının nüfus artışı ve enerji tüketimi gibi nedenlerden dolayı son bir asırda 1,5 derece yükseldiğini vurgulayan Çukur, "Bu nedenle ortamda aşırı bir buharlaşma olayı yaşanıyor. Sıcaklıkla birlikte atmosferde bol miktarda nem dolaşıyor. Bunun belli bir süre sonra yağış olarak düşmesi lazım. Yağış olayının gerçekleşmesi için ise ortamın bir miktar soğuması gerekiyor." diye konuştu.