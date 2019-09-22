HABER

İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum.

İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor

Sebahattin AYDIN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çiftçi Remzi Yaman, yol kenarında sattığı ürünlerin başında duramadığı zaman 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor. Yaman bu hareketi uzun zamandır yaptığını belirterek, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz" dedi.
Körfez'de oturan Remzi Yaman, kendi bahçesinde yetiştirdiği mahsulleri yol kenarında park ettiği aracının yanına dizerek satıyor. Kimi zaman işi çıkan Yaman, durum böyle olunca 'Şu an yokum. İstediğiniz ürünü alabilir, ücretini daha sonra verebilirsiniz' notunu ürünlerin üzerine koyup, mahsulleri başıboş bırakıyor. Nota telefon numarasını da yazan Yaman, "Biz gelenek görenek bilen çiftçileriz. Haramı helali biliriz. Vatandaşlardan geri dönüşler oluyor. Geri dönüş yapmayanlar da olabilir. İhtiyacı olup aldıysa helal olsun. Biz önce birbirimize güvenmeyi bilmeliyiz. Gerisi halledilir. Ben işim çıktığında tezgaha bakacak birilerini aramam. Not düşerim işimi halleder tekrar tezgahıma gelirim" dedi.
'YILLARDIR BÖYLE ÇALIŞIYORUM'
Eskiden çay ocağı da işlettiğini ifade eden Remzi Yaman, "Biz yıllardır bu şekilde hizmet ediyoruz. Eskiden Yarımca'da çay ocağımız vardı. İşimiz çıkar giderdik. 'Bu demlikte çay var' notunu bırakırdık. İşimiz bitince geldiğimizde kasamız para dolu olurdu. İnsanların içinde vicdan var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyorİşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmışKayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış
‘Büyük bir şebeke var burada…’ ‘Büyük bir şebeke var burada…’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.