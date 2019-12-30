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  4. Isı yalıtım atölyesinde yangın

Isı yalıtım atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ergün TOS/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınn çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.

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