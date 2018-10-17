"Isı yalıtımı ile doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor"

İSTANBUL (AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor." ifadelerini kullandı.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ısı yalıtımının, hem vatandaşlar hem de Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kış aylarını sağlıklı ve konforlu bir ortamda geçirirken, doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürmek için binaların ısı yalıtımı sistemleri ile koruma altına alınması gerektiğini aktardı.

Doğal gaz faturasında tasarruf için verimli ısı yalıtımının şart olduğunu vurgulayan Akbaş, "Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturabilecekleri binalara sahip olabilmek için önlerinde kentsel dönüşüm gibi önemli bir fırsat bulunduğunu belirten Akbaş, şunları kaydetti: