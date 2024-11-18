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Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia montta kısa süreli %45 indirim var
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Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia montta kısa süreli %45 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.11.2024 13:28
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Soğuk kış günlerinde dışarı çıkarken hem soğuktan korunmak hem de şık görünmek ister misiniz? Columbia Delta Ridge Down erkek mont, zorlu hava koşullarına karşı sunduğu üstün koruma ve hafif tasarımıyla bu kışın favori parçası olmaya aday. Omni-Heat™ teknolojisiyle ısıyı vücudunuza yansıtarak konforu artırırken, suya dayanıklı kumaşıyla hafif yağışlara karşı sizi koruyor. Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında 6975 TL indirimde! İşte detaylar...

Kış kapıda! Bu aylarda hava koşullarına uygun bir mont seçmek önemli bir karar. Çünkü kaliteli ve ihtiyaçlara uygun bir mont, siz yalnızca soğuktan korumakla kalmıyor; aynı zamanda rahatlık ve tarz bir görünüm de sunuyor. Columbia Delta Ridge Down erkek mont, yüksek performansı ve şık tasarımıyla soğuk günlerde ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap verecek bir ürün. Hem de şu anda kısa süre için Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimlerle sizi bekliyor.

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Columbia Delta Ridge Down

Columbia Delta Ridge Down erkek mont

Columbia Delta Ridge Down erkek mont, soğuk kış günlerinde şehir hayatından doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda sıcaklık ve konfor sunmak için tasarlanmış bir ürün. 650 fill kuş tüyü dolgusu ve Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisi sayesinde vücut ısınızı etkili bir şekilde korurken, suya dayanıklı kumaşı hafif yağışlarda güvenli bir kullanım sağlıyor. Heat Seal yapısıyla dikiş yerlerinden ısı kaybını önleyen bu mont, RDS (Responsible Down Standard) sertifikası ile sürdürülebilirlik konusunda da fark yaratıyor. Hafif, dayanıklı ve şık tasarımıyla Columbia Delta Ridge Down mont, kış gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir mont. Hafif olmasına rağmen gayet koruyucu. Çok soğuk kışlarda bile koruyucu. Aynı zamanda sıcak bir ortama girdiğimizde size ne yük oluyor ne de terletiyor."

  • "Harika bir ürün piyasa fiyatının çok çok altına geldi. Kapüşonsuz modelini kullanıyordum alternatif olsun diye bunu da aldım. Hafif çok kalın değil, yağmurlarda suyu kumaşın üzerinde tutuyor. Silkeleseniz damlalar düşüyor içer almıyor. Çok soğuk havalarda henüz denemedim ama serin havalarda şimdiye kadar hiç üşütmedi. Böyle ürünleri bu fiyata almamızı sağladığı için teşekkürler Amazon."
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Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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