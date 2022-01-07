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‘’IŞİD 2022’de Suriye’de Saldırılarını Arttırabilir’’

07.01.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, IŞİD’le bağlantılı militanların bu yıl Suriye'de daha ölümcül saldırılar planladığını söylüyor. IŞİD'in son haftalarda düzenlediği iki saldırı da dahil olmak üzere faaliyetlerindeki artış da bunun bir işareti olabilir

Uzmanlar, IŞİD’le bağlantılı militanların bu yıl Suriye'de daha ölümcül saldırılar planladığını söylüyor.

Uyarı, IŞİD'in son haftalarda, savaşın parçaladığı ülkenin doğu ve orta bölgelerindeki düşmanlarına karşı düzenlediği iki saldırı da dahil olmak üzere faaliyetlerindeki artışın ardından geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın hafta başında bildirdiğine göre, 2 Ocak günü geç saatlerde, IŞİD militanları Suriye'nin çöllük bölgesinde bir otoyolda askeri otobüslere saldırdı. Saldırıda beş asker öldü, 20 kişi yaralandı.

IŞİD'in, Suriye askeri konvoyunu hedef alan saldırıda topçu roketi kullandığı bildiriliyor.

Aynı gün, aşırılık yanlısı grup, doğudaki Deyrizor vilayetinde, ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) hakimiyetindeki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Bir SDG yetkilisi yerel basına saldırıyı doğruladı, ancak kendi taraflarında can kaybı olmadığını söyledi.

Merkezi New York’ta bulunan düşünce kuruluşu Soufan Center'dan kıdemli araştırma görevlisi Colin Clarke, Amerika’nın Sesi’na yaptığı açıklamada, bu saldırıların IŞİD’in gelecek aylarda aylarda yavaş yavaş büyüyeceğinin işareti olabileceğini söyledi.

Clark, IŞİD için “Son derece fırsatçı bir grup. Bölgedeki diğer hükümetlerin yanlış adımlarından ve hatalarından yararlanmaya çalışacaklar” dedi.

IŞİD militanları, bir zamanlar kontrol ettikleri toprakların neredeyse tamamını kaybetmelerine rağmen, Suriye ve Irak'ta rakiplerine karşı büyük saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, geçen yıl Suriye'deki onlarca IŞİD saldırısında en az 600 kişi öldü.

Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman da VOA’e yaptığı açıklamada, IŞİD'in yeni yılda muhalif Suriye güçleri için büyük bir güvenlik sorunu olmaya devam edeceğini söyledi.

Abdulrahman, “Geçen yıl, rejim veya SDG tarafından kontrol edilen bölgelerde IŞİD’in üstlendiği saldırılarda istikrarlı bir artışa tanık olduk. Dolayısıyla doğal olarak yeni yılda bu tür sofistike saldırıların daha fazla olmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

SDG Pazartesi günü yayınladığı yıllık raporunda, 2021’de Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD hücrelerine 115 güvenlik operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu baskınlar ya bağımsız olarak ya da IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyonla koordineli olarak yürütüldü.

Kürt liderliğindeki askeri ittifaka göre, geçen yılki operasyonlar 90'dan fazla terör hücresinin dağıtılması ve yaklaşık 800 IŞİD şüphelisinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Suriye'deki yerel güvenlik dinamiklerinin değişmediğini söyleyen Clark, “IŞİD'in çok düşmanı var. SDG, Suriye rejimi. Bunların hiçbiri değişmedi. Herkes hala IŞİD’e karşı. Grup da bu karşıtlığı, asker toplamak ve moralleri yüksek tutmak için propaganda amaçlı kullanıyor’’ diyor.

Clarke, örgütün sürekli bir dönem boyunca ivme yaratmak da dahil olmak üzere karşılaşacağı bazı zorluklar olduğunu da vurguladı. Soufan Center uzmanı, “Suriye'de iki büyük saldırı oldu ama bunlar bir arada tutulabilir mi? Bu tür saldırıları bir veya birkaç hafta sürdürebilirler mi?’’ diye sorarken, saldırıların bir stratejinin parçası olup olmadığını takip etmenin önemine dikkat çekti.

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