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  4. IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: En az 29 ölü

IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: En az 29 ölü

03.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Afganistan’da IŞİD’in bir cezaevindeki mahkumları kurtarmak için düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmalarda en az 29 kişi öldü.

IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: En az 29 ölü

Afganistan’da IŞİD'in bir cezaevindeki mahkumları kurtarmak için düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmalarda en az 29 kişi öldü.

Celalabad kentindeki bir cezaevine yönelik saldırı pazar gecesi patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etmesiyle başladı. Silahlı saldırganların ardından cezaevine girdiği belirtiliyor. Saldırıya kaç militanın katıldığı bilinmiyor. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Nengrehar eyaleti hükümet sözcüsü Attaullah Hugyani saldırı sonrası IŞİD militanları ile hükümet birlikleri arasında çıkan çatışmalarda 29 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Cezaevinde bulunan 1793 mahkumdan 1025'inin tekrar yakalandığını ve 430 mahkumun da cezaevi içinde kaldığını söyleyen Hugyani "Geri kalanlar kayıp" dedi.

Ölenler arasında siviller, mahkumlar ve güvenlik güçlerinin bulunduğu kaydediliyor. Hugyani saldırganların ele geçirdiği bölgelerin geri alındığını ve sekiz silahlı şahsın öldürüldüğünü söyledi.

Afganistan iç istihbarat servisi, cumartesi günü IŞİD'in üst düzey liderlerinden Esadullah Oroksai'nin Celalabad'da düzenlenen bir operasyon sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu. Nisan ayında da Afganistan'daki IŞİD yapılanmasının lideri İslam Faruki yakalanmıştı.

Reuters, dpa / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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