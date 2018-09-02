IŞİD Bombası İçişleri Bakanlığı’nı Tazminata Mahküm Ettirdi

Diyarbakır’da 2015 yılında HDP’nin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. Bakanlık, 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemeye mahküm oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen seçimlerden iki gün önce HDP Diyarbakır’da bir miting gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldığı miting başlamadan peş peşe iki bomba patladı. Miting, IŞİD’in bombalı saldırısına hedef olmuştu. Saldırıda 4 kişi yaşamının yitirmiş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de Lisa Çalan’dı. Saldırıda ağır yaralanan Çalan iki bacağını kaybetti. Çalan, olayda idarenin kusuru bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Talebine yanıt alamayan Çalan, Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi’nde, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Yargılama sırasında savunma yapan Bakanlık, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi. Olayda idarenin kusuru bulunmadığını savunan bakanlık, tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını savundu.

Ancak mahkeme İçişleri Bakanlığı’nı haksız buldu. Mahkeme bakanlığın Çalan’a 100 bini manevi, toplam 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Patlamanın önüne geçilebileceğine dikkat çeken mahkeme, miting alanında görevlilerin önleyici tedbir aramalarını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı gerçekleştirdiğini, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, olayda hizmet kusuru bulunduğunun altını çizdi. Çalan: "İtiraz edeceğiz" Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Lisa Çalan, üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi. Halen Ankara’da tedavi gören Çalan, “Benim tüm tedavim boyunca harcadığım para neredeyse 1.5 milyon. Tazminat ne maddi, ne manevi olarak karşılamıyor. Benim tedavim hala sürüyor. Benim ameliyatım yurtdışında yapıldı. Bütün faturaları mahkemeye sundum. Daha bir ameliyat daha olmam lazım. Manevi tazminatı tam karşılamamışlar. Bizim talebimiz 2 milyondu. Üç yıldır sürekli hastanelerdeyim. Psikolojim bundan etkilendi. Diyarbakır’a dönemedim” dedi.