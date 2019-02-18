‘IŞİD Cihatçılarını Serbest Bırakmayız Ama Kaçabilirler’

Başkan Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine seslenerek Suriye’de yakalanan IŞİD militanlarının ilgili Avrupa ülkelerince tutuklanıp yargı sürecine başlanmaması halinde serbest bırakılacakları yönündeki uyarısına Kürt yetkililerden de yorum geldi. Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesinde dışişlerinden sorumlu Abdülkarim Ömer, tutsak aldıkları IŞİD militanlarını serbest bırakmayacaklarını ancak daha fazla beklenirse ellerinden kaçabileceklerini ileri sürdü.

Trump’ın bu açıklaması Avrupa ülkelerinde tepkilere neden olurken, sözkonusu militanları gözaltında tutan Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesi yetkilileri de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bölgede dışişlerinden sorumlu Abdülkarim Ömer ellerinde 800 yabancı uyruklu IŞİD militanı olduğunu doğruladı. Ömer ayrıca bu cihatçıların eşlerinin sayısının yaklaşık 700, çocuklarınınsa 1500 civarında olduğunu belirtti.

Gözaltında tutulan militanları ‘saatli bomba’ olarak nitelendiren Ömer, onları serbest bırakma niyetleri olmadığını ancak Kürtlerin yönetimindeki bölgeye bir saldırı olması halinde ellerinden kaçabileceklerini iddia etti.

