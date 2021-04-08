IŞİD’den 3 yıl sonra en büyük saldırı!

The Times’ın haberine göre Suriye’nin batısında yer alan Al-Saan kasabasını hedef seçen teröristler, bölgedeki polis karakolunu bastı. Burada görevli 8 asker ve polisi rehin alan teröristler, Esad rejimi muhbiri olduğu öne sürülen 11 sivili de alıkoydu.

Sivil halktan rehin alınanlarla birlikte sayı 46’yı bulurken, gazetenin haberine göre rehineler bir süre sonra serbest kaldı. Olaylar sırasında bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Söz konusu bölge uzun süre terör örgütü IŞİD’in kontrolü altındaydı. Bölge, 2017 yılında Suriye ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu geri alındı.

ASKERİ OTOBÜSLERİ HEDEF ALIYORLAR

The Times, yaşanan son saldırının IŞİD’in uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini gösterdiğine dikkat çekti. Teröristlerin son aylarda Suriye’de askerleri taşıyan otobüsleri hedef aldığı, Irak’ta ise gerilla tarzı saldırılar düzenlediği vurgulandı.

Gazete Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başında bulunan Rami Abdel Rahman’ın görüşlerine de yer verdi. Rahman saldırıyla ilgili, “IŞİD Suriye’de bitirildiğinden beri karşılaştığımız en büyük adam kaçırma olayıydı. Bu kişiler genelde rejim güçleri üyesi ise öldürülüyor. Teröristler eylül ayından bu yana en az 28 çobanı katletti” dedi.