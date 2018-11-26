IŞİD, esirlerin boğazlarını keserek öldürdü

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) 4 mensubunun IŞİD tarafından vahşice öldürüldüğüne dair görüntüler, örgütün propaganda organı tarafından servis edildi.

Sputnik'in haberine göre Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir düşen 4 DSG'li, videoya göre, boğazları kesilerek öldürüldü.

Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.

IŞİD'in elinde çoğu Araplardan oluşan 250 DSG'li, DSG'nin elinde 800 civarında IŞİD'li bulunuyor.

Örgütün bölgeden yayın yapan propaganda organı El Barakah tarafından yayımlanan yaklaşık 7 dakikalık videoda bir IŞİD savaşçısının konuşması ve ardından DSG'lilerin öldürülme görüntüleri yer alıyor.

Videonun giriş kısmında konuşan IŞİD militanı, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen DSG'ye katılan Arap aşiretlere seslenerek bu desteklerinden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyor.

Öldürülmeden önce IŞİD tarafından zorla konuşturulan bir DSG'li, kendi başına gelenin diğerlerinin de başına gelmemesi için DSG'ye katılmaktan vazgeçmeleri yönünde Araplara çağrıda bulunuyor.

Ardından yüzü kapalı bir IŞİD militanı, elindeki keskin bıçakla DSG'lileri boğazlarını keserek öldürüyor. Öldürülenlerin Deyr er Zor nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, IŞİD elindeki diğer DSG'lileri de öldürmekle tehdit etti.

DSG ile IŞİD arasında zaman zaman esir takasları da gerçekleşiyor.

