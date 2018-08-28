IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

2014’te örgüte sızmayı başaranHarit el Sudani’nin, Irak istihbaratına bağlı ‘Şahin İstihbarat Hücresi’nin üyesi olduğu ve ailesinin bile ne iş yaptığından haberi olmadığı belirtiliyor.

Vatan'da yer alan habere göre, geçen yıl Ocak ayında örgüt tarafından infaz edildiği düşünülen El Sudani’nin, kimliği ortaya çıkana kadar IŞİD'in başkent Bağdat ve çevresinde düzenlemeye çalıştığı çok sayıda büyük terör saldırısını engellediği belirtiliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre El Sudani örgütte, bombalı araçları saldırı noktasına bırakma görevini üstlenmişti. Genç istihbaratçı, örgüt üyelerinden teslim aldığı bomba yüklü araçları, bomba imha ekiplerine götürüyor, ardından hedeflenen bölgede sahte bombalarla saldırı düzenlenmiş görüntüsü veriyordu.

FİGÜRANLAR KULLANILDI

2016’da Bağdat’ın El Hurriye semtindeki pazarı hedef alan bombalı araç saldırısının gerçekte hiç yaşanmadığı, bunun yerine bölgede sahte bir bomba patlatıldığı, bir grup figüranın da ölü ve yaralı taklidi yaptığı kaydedildi. Polisin olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntülerini servis ettiği, IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansının da saldırıyı örgütün üstlendiğini duyurduğu belirtiliyor.