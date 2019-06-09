IŞİD Güçlenmek İçin Telegram’ı Kullanıyor

George Washington Üniversitesi Aşırıcılık Programı tarafından yayınlanan yeni bir araştırma raporuna göre, İngilizce konuşan IŞİD yanlıları, örgütü Suriye’de ve Irak’ta yeniden canlandırmak için anlık mesajlaşma platformu Telegram’ı kullanıyor. “Encrypted Extremism: Inside the English-Speaking Islamic State Ecosystem on Telegram” adlı rapor, Haziran 2017 ile Ekim 2018 arasında, 636 IŞİD yanlısı grubun Telegram üzerindeki faaliyetlerini inceledi. İngilizce konuşan taraftarları için Çalışma, IŞİD Suriye’de ve Irak’ta ABD destekli koalisyon güçleri karşısında gerilerken ve hatta örgüt liderleri destekçilerini başka bölgelerde ilerlemeye teşvik ederken bile, IŞİD’in İngilizce konuşan taraftarlarının, halifeliği yeniden güçlendirmek için Telegram’a yöneldiğini gösteriyor. Araştırma raporunu hazırlayanlardan Bennet Clifford “Taraftarlar, Telegram sohbetlerinde, kaybetme söylemi yerine kaybetme gerekçelerini ön plana çıkarmaya çalışıyor” diyor. Nasıl paylaşımlar yapılıyor? Raporda, İngilizce konuşan bu taraftarların örgüte olan inancı güçlendirmeye çalıştıkları, IŞİD propagandası yaptıkları ve saldırı düzenlemek için yapılması gerekenleri anlatan yazılı materyaller paylaştıkları kaydediliyor.

Clifford, taraftarların bu şekilde IŞİD’le ilgili mevcut söylemi kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını söylüyor. Sosyal medyadan engellenince bu alana yöneldiler IŞİD yanlılarının Telegram’a yönelmesi ilk kez 2015’te, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının, İslamcı terör örgütünün şiddet ve kan içerikli propagandasına karşı önlem almasıyla başladı. IŞİD o zamandan beri, kullanıcılarına hızlı ve şifreli mesajlaşma imkanı sunan Telegram’ı kullanıyor. Ayrıca, bu platform üzerinden video dahil büyük dosyalar paylaşmak mümkün. Telegram’ın kullanıcı bilgilerini hükümet yetkilileriyle paylaşmama sözü vermesi de, IŞİD’in bu platformu tercih etmesinin nedenlerinden biri. Dünyadaki birçok kanlı terör saldırısı öncesi kullanıldı Telegram’ın sunduğu hizmetler ve kullanım kolaylığı, terörle mücadele yetkililerini uzun zamandır kaygılandırıyor. Yetkililer IŞİD’in, 2015 yılının Kasım ayında Paris saldırılarını, 2016 yılının Aralık ayında Berlin’deki Noel pazarı saldırısını ve bundan sadece birkaç hafta sonra İstanbul’daki Reina saldırısını bu platformun yardımıyla planladığını belirtiyor.

Bu saldırıların hepsinde failler, Suriye ve Irak’taki IŞİD üyelerinden talimat almış. Ancak Telegram, bölgede yaşayan ve İngilizce konuşan örgüt taraftarlarına, saldırıları kolaylaştırma imkanı vermiş. Araştırma raporunu hazırlayan Clifford ve Helen Powell’a göre bu kolaylaştırıcılardan biri 36 yaşındaki Karen Aizha Hamidon. Hamidon, Amerika’dan Singapur’a kadar geniş bir bölgede IŞİD sempatizanlarının harekete geçmesine ve terör örgütüne katılmasına yardım etmiş. IŞİD'li hacker tutuklandı 2017 yılının Ekim ayında Filipinler’de tutuklanan Hamidon, Hindistan’da bir IŞİD bölgesi yaratma çabalarına da destek vermiş. Raporda, IŞİD’e yardım eden diğer bir kilit oyuncununsa 34 yaşındaki Ashraf El Safoo olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz Ekim’de FBI’ın Chicago’da tutukladığı El Safoo IŞİD’e yardım ederken başka bir yöntem kullanmış. ABD Adalet Bakanlığı’na göre El Safoo, IŞİD propagandasını yaymak için, Twittter gibi platformlarda sosyal medya hesaplarını hackleyen Khattab Medya Vakfı’nın kilit üyelerinden biriydi.