‘IŞİD Gücünü Hala Koruyor’

Son istihbarat verilerine göre IŞİD’i yok etmenin ABD ve müttefiklerinin tahmin ettiğinden çok daha zor olacak. Bu verilerde örgütün konumunu koruduğu ve yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yapılıyor.

Aylar boyunca ABD ve IŞİD’le mücadele eden koalisyon yetkilileri hava ve kara kuvvetlerinin örgütü Suriye ve Irak’ta bir zamanlar kontrol ettikleri toprakların yüzde 98’inden nasıl çıkarttıklarını anlattı.

Ancak aynı yetkililer bugün mücadelenin henüz yeterli olmadığını itiraf ediyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson’un Amerika’nın Sesi’ne yaptığı yazılı açıklamaya göre IŞİD, halifeliğinin fiziksel sınırlarını yeniden oluşturmak ve genişletmek için uygun konuma sahip.

Robertson, “IŞİD, Irak’ta muhtemelen hala El Kaide’nin 2006’da Irak İslam Devleti’ni ilan ettiği zamandan bile daha güçlü durumda. IŞİD hala bir tehdit ve bir IŞİD savaşçısı bile çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Robertson açıklamayı, Irak ve Suriye’deki IŞİD savaşçılarının sayısının 28 bin ila 32 bin arasında olduğunu gösteren son Savunma Bakanlığı rakamları hakkında yöneltilen sorunun ardından yaptı. Bu rakamlar grubun gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki rakamlara çok yakın.