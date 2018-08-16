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‘IŞİD Gücünü Hala Koruyor’

16.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

Son istihbarat verilerine göre IŞİD’i yok etmenin ABD ve müttefiklerinin tahmin ettiğinden çok daha zor olacak. Bu verilerde örgütün konumunu koruduğu ve yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yapılıyor

‘IŞİD Gücünü Hala Koruyor’

Son istihbarat verilerine göre IŞİD’i yok etmenin ABD ve müttefiklerinin tahmin ettiğinden çok daha zor olacak. Bu verilerde örgütün konumunu koruduğu ve yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yapılıyor.

Aylar boyunca ABD ve IŞİD’le mücadele eden koalisyon yetkilileri hava ve kara kuvvetlerinin örgütü Suriye ve Irak’ta bir zamanlar kontrol ettikleri toprakların yüzde 98’inden nasıl çıkarttıklarını anlattı.

Ancak aynı yetkililer bugün mücadelenin henüz yeterli olmadığını itiraf ediyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson’un Amerika’nın Sesi’ne yaptığı yazılı açıklamaya göre IŞİD, halifeliğinin fiziksel sınırlarını yeniden oluşturmak ve genişletmek için uygun konuma sahip.

Robertson, “IŞİD, Irak’ta muhtemelen hala El Kaide’nin 2006’da Irak İslam Devleti’ni ilan ettiği zamandan bile daha güçlü durumda. IŞİD hala bir tehdit ve bir IŞİD savaşçısı bile çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Robertson açıklamayı, Irak ve Suriye’deki IŞİD savaşçılarının sayısının 28 bin ila 32 bin arasında olduğunu gösteren son Savunma Bakanlığı rakamları hakkında yöneltilen sorunun ardından yaptı. Bu rakamlar grubun gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki rakamlara çok yakın.

Bu hafta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan başka bir rapor da benzer bir sonuca varıyor. Raporda İki ülkede bulunan IŞİD savaşçılarının sayısının 30 bine ulaştığının sanıldığı belirtiliyor.

​Rakamlar tezat oluşturuyor

Yeni veriler koalisyonun IŞİD savaşçılarına ilişkin verilen rakamlarla tam bir tezat oluşturduğunu gösteriyor.

Amerikalı ve koalisyon üyesi ülkelerden bazı savunma yetkilileriyse rakamların IŞİD üyelerinin aile üyelerini ve sempatizanlarını da içeriyor olabileceğini söylüyor.

Ancak Pentagon’dan gelen son mesaj, rakamlar ne söylerse söylesin IŞİD’in eskisinden çok daha güçlü ve tehlikeli olduğunu söylüyor.

Amerikalı askeri yetkililere göre Amerika liderliğindeki koalisyon şu ana kadar 24 bin hava saldırısı düzenledi ve 70 bin IŞİD savaşçısını öldürdü.

IŞİD’e katılan yabancı savaşçıların önemli kısmının öldürüldüğü sanılıyor. İstihbarat yetkilileri Irak ve Suriye’ye cihatçıların akışının yavaşladığı görüşünde.

Bir terörle mücadele yetkilisinin açıklamasına göre kalan savaşçıların büyük ölçüde mevsimlik olduğu sanılıyor. Bu kişilerin takip edilmesiyse özellikle Suriye’de kolay olmuyor.

Suriye’deki yabancı savaşçıların sayısının binin üzerinde olduğunu söyleyen yetkili tam rakamın ancak bu kişilere ulaşıldığında anlaşılacağını belirtti.

Son Amerikan istihbarat verileri Suriye’deki IŞİD savaşçılarının büyük kısmı olan 8 bin-9 bin kadarının Suriye hükümet güçlerinin, ya da Rus veya İranlı müttefiklerinin kontrol ettikleri bölgelerde konuşlandığını gösteriyor.

​Örgütün ekonomik durumu da iyi

Örgütün ekonomik kaynaklarının da en iyi dönemlerindeki kadar olmasa da iyi durumda olduğu belirtiliyor.

Rapora göre IŞİD, gasp, adam kaçırma, haraç ve petrolden gelir sağlıyor. Grup bu yıl çatışmaların azalmasından faydalanarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına yeniden erişim sağladı.

Kaçakçılık yolları da koalisyon ortaklarının yolları kesme çabasına rağmen hala aktif.

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