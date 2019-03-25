‘IŞİD İçin Suriye’de Uluslararası Mahkeme Kurulsun’

Suriye’nin kuzeyinin büyük kısmını kontrol eden Kürtler’in liderliğindeki yönetim Pazartesi günü bölgede uluslararası bir mahkeme kurulmasını ve IŞİD şüphelisi binlerce kişinin yargılanmasını talep etti.
Kürt güçlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Cumartesi günü IŞİD’in son kalesi olan Bağuz’un ele geçirildiğini açıklamıştı. Ancak o zamandan bu yana Bağuz’da ve diğer yerlerde yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili nasıl bir uluslararası politika izleneceği belirtilmemişti.
SDG’den yapılan açıklamada “Uluslararası topluluğa Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki IŞİD teröristlerini yargılamak için özel bir uluslararası mahkeme kurmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada davaların görüleceği merkezin suçun işlendiği yer olması gerektiği ancak bu şekilde uluslararası kanunlarla ve insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu adil bir yargılama yapılabileceği belirtildi.
Uluslararası topluma gözaltındakilerin sorumluluğunun alınması, özellikle de ülkelerin kendi vatandaşlarını geri alması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada “Bu konuda malesef henüz bir yanıt ya da girişim olmadı” denildi.
Bağuz’u terk eden siviller Suriye’nin kuzey doğusundaki mülteci kamplarına gönderiliyor. Bunlardan biri çatışmalar yüzünden yerlerinden olan binlerce Suriyeli ve Iraklı’ya ev sahipliği yapan kalabalık El Hol kampı. Kamp yetkilileri yeterli çadır, gıda ve ilaca sahip olmadıklarını söylüyor. Yardım çalışanlarıysa salgın hastalıklar konusunda uyarıda bulunuyor. Onlarca çocuğun kampa giderken yolda hayatını kaybettiği bildiriliyor.
IŞİD şüphelilerini güvenlik tehdidi olarak gören ülkeler SDG’nin bu kişileri geri alması çağrılarını kabul etmeye yanaşmıyor.
SDG’ye göre Bağuz’daki son operasyon başladığından bu yana 5 bin IŞİD militanı ya teslim oldu ya da yakalandı, 1300 militan da çatışmalarda öldürüldü.
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