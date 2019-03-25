‘IŞİD İçin Suriye’de Uluslararası Mahkeme Kurulsun’

Suriye’nin kuzeyinin büyük kısmını kontrol eden Kürtler’in liderliğindeki yönetim Pazartesi günü bölgede uluslararası bir mahkeme kurulmasını ve IŞİD şüphelisi binlerce kişinin yargılanmasını talep etti.

Kürt güçlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Cumartesi günü IŞİD’in son kalesi olan Bağuz’un ele geçirildiğini açıklamıştı. Ancak o zamandan bu yana Bağuz’da ve diğer yerlerde yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili nasıl bir uluslararası politika izleneceği belirtilmemişti.

SDG’den yapılan açıklamada “Uluslararası topluluğa Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki IŞİD teröristlerini yargılamak için özel bir uluslararası mahkeme kurmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada davaların görüleceği merkezin suçun işlendiği yer olması gerektiği ancak bu şekilde uluslararası kanunlarla ve insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu adil bir yargılama yapılabileceği belirtildi.

Uluslararası topluma gözaltındakilerin sorumluluğunun alınması, özellikle de ülkelerin kendi vatandaşlarını geri alması çağrısında bulunuldu.