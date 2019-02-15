IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı

Bakanlar süren terör tehdidi, küresel mücadele arayışı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bu mücadeleye olası etkilerini masaya yatırdı.IŞİD ile mücadele koalisyonu üyesi ülkelerin savunma bakanları, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Bayerischer Hof otelinde özel bir toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Alman, İngiliz ve Türk savunma bakanlarının da yer aldığı toplantıda, IŞİD ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi.

ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan ülkesinin Suriye'den çekilme planlarının bu mücadeleyi sekteye uğratmayacağına olan inancını dile getirdi.

IŞİD ile mücadelenin Irak ve Suriye ile sınırlı tutulmaması gerektiğini savunan, müttefiklerinden küresel çapta bir mücadeleye daha güçlü destek ve katkı talep eden Shanahan, Suriye ve Irak dışındaki bölgelerdeki IŞİD varlığına karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen: IŞİD yeni ağlar oluşturuyor"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de Suriye ve Irak'taki varlığına büyük darbe indirilmiş olunmasına karşın IŞİD ile mücadelede henüz sona gelinmediğini kaydetti. Von der Leyen, "IŞİD çehresini değiştiriyor, yer altında yeni ağlar oluşturuyor" sözleriyle tehdidin sürdüğü mesajını verdi.