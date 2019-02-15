HABER

IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı

15.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

IŞİD ile mücadele koalisyonunun savunma bakanları Münih’te toplandı.

IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı

Bakanlar süren terör tehdidi, küresel mücadele arayışı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bu mücadeleye olası etkilerini masaya yatırdı.IŞİD ile mücadele koalisyonu üyesi ülkelerin savunma bakanları, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Bayerischer Hof otelinde özel bir toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Alman, İngiliz ve Türk savunma bakanlarının da yer aldığı toplantıda, IŞİD ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi.

ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan ülkesinin Suriye'den çekilme planlarının bu mücadeleyi sekteye uğratmayacağına olan inancını dile getirdi.

IŞİD ile mücadelenin Irak ve Suriye ile sınırlı tutulmaması gerektiğini savunan, müttefiklerinden küresel çapta bir mücadeleye daha güçlü destek ve katkı talep eden Shanahan, Suriye ve Irak dışındaki bölgelerdeki IŞİD varlığına karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen: IŞİD yeni ağlar oluşturuyor"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de Suriye ve Irak'taki varlığına büyük darbe indirilmiş olunmasına karşın IŞİD ile mücadelede henüz sona gelinmediğini kaydetti. Von der Leyen, "IŞİD çehresini değiştiriyor, yer altında yeni ağlar oluşturuyor" sözleriyle tehdidin sürdüğü mesajını verdi.

Toplantıya Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Toplantıdan sonra gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin hassasiyet ve beklentilerini muhataplarına aktardıklarını, söyleyerek, "Türkiye'nin güneyinde herhangi bir terörist örgüte izin vermeyeceğimizi, oldu bittiye göz yummayacağımızı, tekrar buradaki arkadaşlarımıza, muhataplarımıza ilettik… Ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği söz konusu, bunu anladıklarını zannediyorum" diye konuştu.

Toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilmesi sürecinin de ele alındığına dikkat çeken Akar, Türkiye'nin beklentisini teferruatlı bir şekilde aktardıklarını vurguladı.

Akar: Teröristlere göz yummayacağız

Akar, "Suriye'nin kuzeyinin teröristler için güvenli bir bölge olmasına hiç bir şekilde göz yummayacağımızı da aktardık, önümüzdeki günlerde bu temaslarımız sürecek, hem Suriye'nin, hem bölgenin hem de ülkemizin iyiliğine, barışın sağlanması, ateşkesin sürmesine, istikrarın devamına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da Münih'te. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayrischer Hof oteline Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl ile birlikte geldi. Fidan'ın Alman dış istihbarat teşkilatı BND tarafından düzenlenen ve diğer bazı ülkelerin istihbarat örgütleri başkanlarının da katıldığı bir toplantıya katıldığı belirtildi.

Değer Akal / Münih

© Deutsche Welle Türkçe

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
ABD’li Komutan Trump’ın Suriye'den Çekilme Kararını EleştirdiABD’li Komutan Trump’ın Suriye'den Çekilme Kararını Eleştirdi
O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: 24 saat içerisinde Suriye'yle ilgili açıklama yapacağım

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Arnavutluk Başbakanı Rama’ya kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir! Peki nasıl olacak?

O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!

Hariri: Esad'la el sıkıştığımda hayatımın en zor anlarından birini yaşadım

'Bir insanın, babasının katilinin elini tutması kolay değil'

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Pompeo'dan Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Pompeo'yu kızdıran soru: Çok saçma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.