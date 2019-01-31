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IŞİD ile mücadele: Hava saldırılarında 1200'e yakın sivil öldü

31.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, son 4 yılda Suriye ve Irak'ta düzenlenen hava saldırılarında en az 1190 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IŞİD ile mücadele: Hava saldırılarında 1200'e yakın sivil öldü

Ancak gözlemcilere göre bu sayı en az 7 bin 263.ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, 2014 -2018 yılları arasında Irak ve Suriye’de düzenlenen hava saldırılarında en az 1190 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uluslararası koalisyon tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada son 4 yılda IŞİD mevzilerine yaklaşık 32 bin 400 hava saldırısı düzenlendiği bilgisi verildi.

Ancak gözlemciler hava saldırılarında öldürülen sivil sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Londra’daki Goldsmiths Üniversitesi tarafından yürütülen Airwars adlı gözlem projesinin verilerine göre ise 2014 Ağustos’undan itibaren Suriye ve Irak’ta en az 7 bin 263 sivil, uluslararası koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Perşembe günü kamuoyuna açıklanan projeye dair rapora göre, son yıllarda sivil ölümlerinin sayısı düşüş gösterse de sivillerin Suriye’de hava saldırılarında ölme riski hâlâ çok yüksek.

Gözlemciler ayrıca Rusya’yı da son yıllarda düzenlediği saldırılarla 2 bin 39 ila 3 bin 114 arasında sivilin ölümüne sebebiyet vermekle suçluyor.

IŞİD militanlarının bir dönem Suriye ve Irak’ta kontrol altında tuttukları bölgenin büyük bir kısmı son yıllarda geri alındı. Ancak terör örgütü, Suriye’nin doğusunda ve Irak sınırına yakın bazı bölgeleri hâlâ kontrolü altında tutuyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD ile mücadele koalisyonunun havadan desteği ile örgütün elinde kalan son bölgeleri de geri almak için ülkenin kuzeyinde operasyonlarını sürdürüyor.

dpa, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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