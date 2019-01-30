IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

Kocaeli’de IŞİD'in infaz timinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklu sanık Fehed El Saccir, yargılandığı davada telefonunda çıkan fotoğraflar için ilginç bir savunmaya yaptı. IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 aydır Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Saccir’ın yargılandığı davanın duruşmasına Kocaeli 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya katılarak tercüman eşliğinde savunma yapan Saccir, Özgür Suriye Ordusunda görev yaptığını söyleyerek IŞİD infaz timinde olduğu suçlamalarını kabul etmedi. Telefonundan çıkan kesik baş tuttuğu fotoğraflardaki başları kendisinin kesmediğini söyleyen Saccir, kesik başların bombalama sırasında ölenlere ait olduğunu iddia etti.
Davada tanık olarak dinlenen ve sanık hakkında bildiklerini anlatan S.H. jandarmaya verdiği ilk ifadesinde sanık Fehed El Saccir’in IŞİD'te 3 yıl savaşçı olarak görev yaptığını söylemlerinin yanlış tercüme edildiğini söyledi. Saccir'in ÖSO'da görev yaptığını belirten S.H., "Fehed benim köylüm, önceden Özgür Suriye Ordusu’ndaydı. IŞİD köyümüze girdikten 15 gün sonra ben Türkiye’ye geldim. Bölgeye IŞİD geldikten sonra Fehed’in bu gruplarla herhangi bir şekilde irtibat kurup kurmadığını bilmiyorum. Sonrasında kendisini Kocaeli’nde Sanayi Bölgesi’nde tesadüfen gördüm. Ben ilk ifademde kendimle ilgili vermiştim. Bölgede kaldığım 15 gün süre boyunca sanık IŞİD üyeleriyle birlikte değildi. Ben ayrıldıktan sonra girip girmediğini bilmiyorum. Ben ifademde sanığın benden sonra 3 yıl daha bölgede kaldığını ve 3 yıl sonra Türkiye’ye geldiğini söyledim. Beyanım yanlış anlaşılmış. IŞİD içerisinde 3 yıl savaştığını söylemedim. Sanığın Muhammed adında bir kardeşi vardı, IŞİD bölgeye girmeden önce öldürülmüştü” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından sanık Fehed El Saccir’e cep telefonunda görülen, elinde kesik baş tutarken çekilmiş fotoğrafı gösterildi. Fehed El Saccir fotoğrafı inceleyerek kendisi olduğunu kabul etti. Saccir, “Fotoğrafta görülen bu kişi benim. Bu fotoğraftaki kesik baş IŞİD girmeden önce hava saldırısında ölen insanların. Bombardıman sırasında insanların başı uçmuş, bizde bunları millet tanısın diye daha doğrusu ölen kişinin kim olduğunu akrabaları görsün bilsin diye gömmeden önce resimlerini çektik, bu kişi Edas yanlısı asker kişilerdendir” diye konuştu.
Savunmaların ardından açıklanan mütalaada,sanığın soruşturma sırasında alınan ifadesine ve soruşturma kapsamında avukat huzurunda ifadeleri alınan tanıkların ifadelerine göre birbirleriyle uyumlu ve dosyadaki bilgi ve belgelerle uyuştuğundan sanığın IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğunun sabit olduğu, etkin pişmanlık kapsamında teşhislerde bulunan sanığın mahkeme huzurunda ifadelerini kabul etmemesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacağı anlaşıldığı belirlenerek cezalandırılmasını talep etti. Saccir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmesi kararıyla davayı ileri bir tarihe erteledi.
(İHA)
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