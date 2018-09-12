'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

SDG milisleri, Orta Fırat Vadisi'ndeki Hajin kasabası civarındaki IŞİD militanlarına karşı Pazartesi günü bir kara saldırısı başlattı.

Kürt ve Arap milislerden oluşan SDG'yi destekleyen uluslararası koalisyon, "zorlu bir çatışma" beklediklerini söyledi.

ABD, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada IŞİD'in Suriye'de hâlâ 14 bin civarında militanının bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Bu militanların çoğunun doğuda Fırat Nehri'nden batıda Irak sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Hajin'e uzanan bir alanda, ayrıca Suriye hükümeti güçleriyle çarpıştıkları ülkenin orta ve güney kesimlerindeki çölde bulunduklarına inanılıyor.

Örgütün herhangi bir yeri kontrol etmediği Irak'ta ise 15 bin 500 ila 17 bin 100 militanı olduğu belirtiliyor. Irak'taki militanların çoğu ülkenin batısındaki çölde saklanıyor.

IŞİD gücünün zirvesine ulaştığı 2014'te Suriye ve Irak'ta geniş bölgeler ele geçirip "halifelik" ilan etmiş ve 7,7 milyon kişiyi yönetmişti.

SDG milisleri, operasyonun IŞİD "kalıntılarını" Hajin ve Deyr ez Zor kırsalından temizlemek için başlatıldığını bildirdi. SDG son dört ayda Baghuz ve Daşişa bölgelerindeki IŞİD güçlerini sürmüştü.