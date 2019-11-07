‘IŞİD Irak ve Suriye’de Uyuyan Hücreleriyle Varlığını Koruyor”

Libya, Suriye ve ardından IŞİD terör örgütünü irdeleyen üç kitap kaleme alan Hamide Yiğit, örgütü siyasi, uluslararası ve yerel bağlantılarıyla deşifre etmeye çalıştı. “Libya’da Kanlı Bahar”, “AKP’nin Suriye Savaşı”, “Cihat Kıskacında Kadınlar” çalışmaları sonrasında “Tekmili Birden IŞİD” kitabını kaleme alan Yiğit, Suriye’de “isyancı” veya “muhalif” diye adlandırılmış savaşçılar üzerine incelemeleriyle yola çıktığını ve işin perde arkasında “cihatçılar” olduğunu tespit ettiğini vurguladı.

Yiğit, “IŞİD 2014 yılında bütün dünya medyası tarafından parlatıldı. IŞİD’e kadar IŞİD’in türevleri hatta yavrusu olan El-Nusra Cephesi başta olmak üzere Suriye sahasında cihada katılan El Kaidecileri ben araştırıyordum. Fazladan bunları gönderen ana örgüt olarak IŞİD’in sahaya girmesini fazladan araştırmış oldum. Ve IŞİD vahşetinin, tek başına IŞİD değil IŞİD’in yavrusunun ve kendisinin girdiği her alanda özellikle kadınlar aleyhinde nasıl bir cehennem yarattığını gören bir kadın olarak evet, bunu araştırmak ve ortaya dökmek istedim” dedi.