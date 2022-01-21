IŞİD Irak’ta Kışlaya Suriye’de Cezaevine Saldırdı

IŞİD’e bağlı silahlı bir grup Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki dağlık bölgede bir kışlaya saldırdı. Saldırı sırasında uykuda olan 11 asker hayatını kaybetti. Örgüt Suriye’de de militanlarının tutuklu bulunduğu bir cezaevine saldırdı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan iki Iraklı yetkilinin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalara göre, Irak’ın Diyala vilayetine bağlı El Azim’deki kışlaya yerel saatle sabaha karşı 3.00’te baskın yapıldı. IŞİD militanları kışlada uyuyan askerleri silahla vurarak öldürdü.

IŞİD Diyala vilayetindeki saldırıyı iletişim için kullandığı Telegram kanalları üzerinden üstlendi.

Bağdat’tan 120 kilometreden fazla uzaklıkta olan kışlaya yönelik saldırı, son dönemde Irak ordusunun hedef alındığı en kanlı saldırı oldu. Saldırının düzenlendiği kışlanın bulunduğu köye takviye asker gönderildi.

2017 yılında büyük ölçüde yenilgiye uğratılan IŞİD’in farklı noktalarda ‘uyuyan hücreleri’ aktif durumda. Bölgede saldırılarını devam ettiren IŞİD militanları genellikle güvenlik güçlerinin yanı sıra enerji ve diğer altyapı tesislerini hedef alıyor.

Geçen yıl Ekim ayında örgütün Diyala’daki bir Şii köyüne düzenlediği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer söz konusu saldırıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, köy sakinlerini kaçıran militanların fidye taleplerinin yerine getirilmemesinin ardından saldırının düzenlendiğini belirtmişti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD ve SDG çatışması

Irak ve sınır komşusu Suriye’de son birkaç ay içinde saldırılarını sıklaştıran IŞİD militanları, Perşembe günü Suriye’nin kuzeydoğusunda bir cezaevinde tutuklu bulunan IŞİD üyesi mahkumların serbest kalması hedefiyle saldırı düzenledi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke kentindeki Gerwan Cezaevi’nin kontrolunu elinde bulunduran Kürt güçler mahkumların ayaklandıklarını ve cezaevinden firar etmeye çalıştıklarını; o sırada cezaevi önünde bomba yüklü aracın infilak ettiğini ve silahlı grubun güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Bölgedeki Kürt kaynaklara göre IŞİD militanları ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki çatışmada 23 IŞİD militanının öldüğü belirtildi. Suriye Demokratik Güçleri’nden bir kaynak çatışmada yedi SDG üyesinin öldüğünü söyledi.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri saldırının ardından bölgede hava harekatı düzenledi. Suriye Demokratik Güçleri cezaevinin bulunduğu bölgede 89 militanın gözaltına alındığını belirtti.

IŞİD mahkumların serbest kalması amacıyla Aralık ayından bu yana ikinci kez cezaevini hedef alıyor.

Suriye Demokratik Güçleri’nden Reuters haber ajansına konuşan askeri bir kaynak cezaevine yönelik saldırının Irak’taki saldırıyla aynı zamana rastladığına atıfta bulunarak IŞİD’in bölgede yeniden kontrolu ele geçirmeye çalışarak örgütü canlandırmaya çalıştığını söyledi.

IŞİD 2014 yılında Irak ve Suriye’de geniş bir alanda kontrolu ele geçirmiş, örgütün bölgede yenilgiye uğratılması için uluslararası koalisyonun operasyonlarıyla başlayan savaş yıllar sürmüştü.

IŞİD’e karşı savaş her iki ülkede de tahribata yol açmış; operasyonların ardından Suriye’nin doğusu ve kuzeydoğusunun kontrolu ABD’nin desteklediği Kürt güçlere bırakılmıştı. Amerika’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç yüz askeri bulunuyor.

