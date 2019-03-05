IŞİD işgalinden sonra Musul'dan görüntüler

Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında en büyük çatışmaların çıktığı eski Musul bölgesi harabeye dönerken yıkılan ve tahrip olan binaların enkazı ise yerinde duruyor. Eski Musul bölgesindeki enkazlar çatışmaların izlerini ortaya koyarken, şehrin bazı diğer yerlerinde ise hayat canlanmış vaziyette. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Musul’dan görüntüler...