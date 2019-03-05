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IŞİD işgalinden sonra Musul'dan görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Irak'ın başkent Bağdat'tan sonraki en büyük kenti olan ve 4 yıllık IŞİD işgalinin ardından 9 Temmuz 2017 tarihinde kurtarılan Musul kentinin büyük bölümü, çatışmalarda yıkılırken tarihi eserlerin çoğu dinamitlerle patlatıldı.

Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında en büyük çatışmaların çıktığı eski Musul bölgesi harabeye dönerken yıkılan ve tahrip olan binaların enkazı ise yerinde duruyor. Eski Musul bölgesindeki enkazlar çatışmaların izlerini ortaya koyarken, şehrin bazı diğer yerlerinde ise hayat canlanmış vaziyette. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Musul’dan görüntüler...

Bugünkü Musul’un günlük hayatından kareler

Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında en büyük çatışmaların çıktığı eski Musul bölgesi, harabeye dönerken, yıkılan ve tahrip olan binaların enkazı ise yerinde duruyor.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 2013'te göç etmek zorunda kalan çok sayıda Musullu evine dönerken, şehirde hayat gittikçe canlanmaya başladı. Fotoğrafta: Musul'daki kafenin yanında bulunan mayın tehlikesi için uyarı.
Musul sokağından bir kare.
IŞİD işgali altında bulunduğu dönemde dış dünyadan soyutlanmış olarak yaşayan Musullular, uzun süre elektrik, su, akaryakıt, gıda ve ilaç sıkıntısı çekti. Fotoğrafta: insani yardım kutularını taşıyan Musullular.
Musul sokağında harabeye dönmüş binalar.
Musul sokakları gittikçe canlanıyor.
Musul'da IŞİD'in bombardımanları sırasında zarar görmemiş minare.
Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, yıkılan yerlerin çoğunun hala patlayıcı maddelerden temizlenemediği kaydedildi.
Musul sokağında oynayan çocuklar.
Oyuncak satan Musul sakini.
Motorla Musul sokağından geçen sakin.
Sokak lokantasının görevlileri.
Merkezi pazar yerinden bir kare.
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Anahtar Kelimeler:
Musul ırak IŞİD

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