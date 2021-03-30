IŞİD kabusu geri mi dönüyor? Bir kasabayı ele geçirdiler

Mozambik'in kuzeyine 2017'den beri saldırı düzenleyen IŞİD ve IŞİD bağlantılı militanlar bu kez de Palma kasabasını hedef aldı. Çarşamba günü saldırıya uğrayan ve çatışmalar çıkan kasabada, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin sözde IŞİD yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, bölgeden kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarcası ise kayıp.

IŞİD dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Palma'yı ele geçirdiğini, 55 güvenlik görevlisi ve Hristiyanlar dahil onlarca kişiyi öldürdüğünü, bina ve araçlara ise el koyduğunu açıkladı.

Hükümet, düzinelerce kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 7 kişinin ise sığındıkları bir otelin tahliyesi sırasında IŞİD militanları tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirtildi.

'CADDE VE SAHİLLER CESET DOLU'

Görgü tanıkları IŞİD'li militanların kasabaya yayılmadan önce bankaları ve karakolları hedef aldıklarını söyledi. African News'in haberine göre, kasabanın birçok caddesinde ve sahillerde onlarca çocuk ve yetişkin cesetleri bulunuyor.