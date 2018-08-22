IŞİD kaçırıp seks kölesi yapmıştı! Nadia Murad iyi haber

Nadi Murad 12 ay süren kabus sonunda Musul’da Irak ordusu tarafından kurtarıldıktan sonra köyüne dönmüş ve törenle karşılanmıştı. Irak’ın kuzeybatısında kaçırılan 7 bine yakın kadın biri olan Murad, 2014’te Sincar yakınlarındaki Koço’da yaşıyordu.
Vatan gazetesinin haberine göre, 400 bin Ezidi’nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca militanlar tarafından Musul’da tecavüz ve işkenceye maruz kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü’ne aday olan Murad, George Clooney’in eşi Amal Clooney ile BM’de yaşadıklarını anlatmış, bir kitap yazmış ve BM İyi Niyet Elçisi olmuştu.
HAYATI DEĞİŞTİ
23 yaşındaki genç kız halen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne (UNODC) çalışıyor ve insan ticareti mağdurlarının sorunları ile ilgileniyor. BM, bu görevin ilk kez vahşet mağduru bir kişiye verildiğini açıklamıştı. Nadia ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleştikten sonra burada hayatının aşkını da buldu.
ABD ordusunda tercüman olarak çalışan ve genç kızın yeniden hayata dönmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Abid Shamdeen ile hayatını birleştirme kararı alan Nadia nişanlandı.
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