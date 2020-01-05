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  4. IŞİD Karşıtı Koalisyon Operasyonlarını Askıya Aldı

IŞİD Karşıtı Koalisyon Operasyonlarını Askıya Aldı

05.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

IŞİD’e karşı Irak ve Suriye’de mücadele veren Amerika liderliğindeki koalisyon örgüte karşı operasyonlarını şimdilik askıya aldığını açıkladı

IŞİD Karşıtı Koalisyon Operasyonlarını Askıya Aldı

IŞİD’e karşı Irak ve Suriye’de mücadele veren Amerika liderliğindeki koalisyon örgüte karşı operasyonlarını şimdilik askıya aldığını açıkladı.

Amaç, İran’la artan gerilim nedeniyle koalisyon güçleriyle üsleri korumaya odaklanmak.

Bununla birlikte koalisyon sözcüsü Amerika liderliğindeki koalisyonun hala bazı operasyonlar yürütebileceğini ve savunma amaçlı militanlara karşı kendini savunacağını belirtti.

Koaliyon açıklamasında son iki ayda düzenlenen 13 roket saldırısında bazı Irak güvenlik güçleri ve bir Amerikalı’nın yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Koaliyon açıklamasında sonuç olarak Koalisyon askerlerini ve Irak üslerini korumaya odaklanıldığı belirtilerek bunun ortaklarla yapılan askeri eğitim kapasitesini ve onların IŞİD’e yönelik operasyonlarını kısıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, devam eden değerlendirme ışığında bu aktivitelerin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Amerika bir süre önce Irak ve Suriye’de Hizbullah Tugayları adlı örgütü hedef almış, 25 militan hayatını kaybetmiş, 50’den fazlası da yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani’nin Amerika operasyonuyla öldürülmesinin ardından ise bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda.

Olayın ardından İran’dan ‘intikam alınacak’ açıklaması gelmişti.

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