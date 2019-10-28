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IŞİD Karşıtı Koalisyonun Dışişleri Bakanları Washington’da Buluşacak 

28.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin Suriye’de öldürülmesinin ardından IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun ortağı ülkelerin dışişleri bakanlarının, 14 Kasım’da Washington’da bir araya geleceği açıklandı.

IŞİD Karşıtı Koalisyonun Dışişleri Bakanları Washington’da Buluşacak 

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin Suriye’de öldürülmesinin ardından IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun ortağı ülkelerin dışişleri bakanlarının, 14 Kasım’da Washington’da bir araya geleceği açıklandı.

Reuters haber ajansının Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bakanların bundan sonra atılacak adımları görüşeceği bildirildi.

İsmini kullanılmasını istemeyen yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki bulunan ve IŞİD’li mahkumların tutulduğu hapishanelerinin güvenliğinin sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını da söyledi.

Washington son olarak Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalıştığı dönemde, geçen Şubat ayında IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’ndaki ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Koalisyonda Türkiye dahil 68 ülke bulunuyor.

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