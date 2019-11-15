‘IŞİD Koalisyonu İçinde Savaşçıların İadesi Konusunda Görüş Ayrılığı Var’

Washington’daki IŞİD’le mücadele koalisyonu toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri gelinen noktayı değerlendirdi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yabancı savaşçıların iadesi konusunda koalisyon içinde görüş ayrılığı olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Türkiye’nin de iade etme sürecine başladığı yabancı terörist savaşçılar gündeme geldi. James Jeffrey, IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan bütün ülkelerin bunun ciddi bir sorun olduğunun bilincinde olduğunu ancak koalisyon içinde iade konusunda bir miktar fikir ayrılığı bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısının başında genel bir değerlendirme yapan James Jeffrey, IŞİD ile mücadele koalisyonundaki ülkelerin taahhütlerini bir kez daha vurguladıklarını söyledi, IŞİD ile mücadelede “daha kat edilmesi gereken yol var” mesajını verdi.

ABD’nin Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales de yabancı terörist savaşçıların iadesi konusunda “Kimse ABD’den bunu tek başına çözmesini beklememeli. Şu an için Suriye’de durum stabil görünüyor olabilir ancak burada Suriye’den söz ediyoruz. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Ülkeler vatandaşlarını alıp insani koşullarda yargılamalı” dedi. Türkiye-Yunanistan sınırında kalan savaşçının durumu Basın toplantısında Türkiye’nin sınır dışı ettiği ancak Türkiye-Yunanistan sınırı arasında kalan ABD vatandaşı savaşçının durumu gündeme geldi. Türkiye Yunanistan’ın almayı reddettiği bu yabancı savaşçıyı Amerika’ya iade edeceğini açıklamıştı. Nathan Sales, “Durumu yakından takip ediyoruz. Federal yasalar gereği ayrıntı veremem ama hem Türkler hem de Yunanlarla çalışıyoruz” demekle yetindi. Koalisyon IŞİD yorgunu mu? IŞİD ile mücadele koalisyonuna üye ülkeler, hem Türkiye’nin Suriye operasyonu hem de IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından ilk kez Washington’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ev sahipliğinde toplandı.

Nathan Sales’e de bu kapsamda, “IŞİD ile mücadele koalisyonunda bir yorgunluk var mı?” sorusu yöneltildi. ABD’li yetkili “Hayır. IŞİD yorulmuyor. Koalisyonda da mücadelede bir yorgunluk yok” yanıtını verdi. “Suçlamak yerine safları sıklaştırmaya karar verdik” ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye, YPG Komutanı Mazlum Kobani’nin IŞİD’in yeniden canlanabileceği konusunda uyarıda bulunduğu, toplantıda Türkiye’nin Suriye operasyonunun IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırıp zorlaştırmadığı konusu konuşuldu mu?” diye soruldu. Jeffrey, “Bundan çok memnun olmadığımız biliniyor. Suriye’nin kuzeydoğusunda değişen tek şey bu değil. Bölgede Rus askerleri var. Hepsini üyelerle görüştük. Koalisyon parmakla gösterip suçlamak yerine, safları sıklaştırıp birliği ve eşgüdümü muhafazaya odaklanmaya karar verdi” ifadelerini kullandı. “Suriye’nin kuzeydoğusuna bu bölgeden gidenler dönecek” Basın toplantısında James Jeffrey’ye “Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli mültecinin yerleştirileceğini açıkladı. Burada bir Arap kuşağı oluşmasından endişeli misiniz ve bunun olmaması için bir şey yapıyor musunuz?” diye soruldu.