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IŞİD Kuzey Irak’ta Güçleniyor mu?

03.12.2019 19:17 | Son Güncelleme

IŞİD militanlarının Kuzey Irak’ta faaliyetlerini arttırdığı bildiriliyor. Bölge sakinleri, IŞİD’in sivilleri kaçırması ve ölümle tehdit etmesi yüzünden birçoklarının evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor

IŞİD Kuzey Irak’ta Güçleniyor mu?

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümünden sonra örgüt militanlarının Kuzey Irak’ta faaliyetlerini arttırdığı görülüyor. IŞİD’in sivilleri kaçırması ve ölümle tehdit etmesi yüzünden birçokları evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Kuzey Irak’ta yaşayan Cevad Davudi, IŞİD terör örgütünün saldırılarını önlemek için yerel halkın kurduğu gönüllü devriye ekibinde çalışıyor.

İki hafta önce, bu köyün yakınlarında bir IŞİD lideri öldürülmüş. O zamandan beri intikam peşinde koşan IŞİD militanları, Cevad ve diğer köylüleri tehdit ediyor.

Davudi, “Geçtiğimiz günlerde bir telefon geldi. Tanımadığım biri bana Arapça ‘Sen bir IŞİD askerini öldürdün ve onun kanı yerde kalmayacak’ dedi. Bunu duyunca ailem için çok korktum çünkü bölgede Peşmerge gücü yok” diye durumunu anlatıyor.

Bölge resmi olarak, Irak güçleri ve yerel Kürt Peşmergesi’nin kontrolunda. Ancak geceleri, IŞİD’in devlet koruması altında olmayan alanlarda saldırılar düzenlemesi, birçok sivili evlerini terketmeye zorluyor.

Iraklı yerel yetkililer, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin geçen ay Suriye’de öldürülmesinin ardından, örgütün bölgedeki eylemlerinde artış gördüklerini söylüyor.

Askeri yetkili Simko Ali, “IŞİD, Bağdadi’nin ölümünden önce de bu bölgede varlık gösteriyordu. Ama sayıları azdı. Şimdi sayılarında ciddi bir artış söz konusu” diyor.

IŞİD militanları, bölgeye mayın ve diğer patlayıcı maddeler döşemenin yanı sıra, gasp ve fidye için adam kaçırma gibi eylemlere de başvuruyor.

Bölge sakinleri, işbirliği yapmayı reddedenlerin, terör örgütü tarafından rehin tutulduğunu söylüyor.

Yerel yetkili Muhammed Omar, ellerinde IŞİD’in, Tuzhurmatu ve Hamrin Dağı yakınlarında iki hapishane inşa ettiğine dair istihbarat olduğunu belirtiyor.

Yerel yetkililer, bölgedeki terör tehdidine son vermek için, Irak ve Kürt güçleri arasındaki koordinasyonu arttırmaya çalıştıklarını söylüyor.

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