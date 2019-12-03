IŞİD Kuzey Irak’ta Güçleniyor mu?

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümünden sonra örgüt militanlarının Kuzey Irak’ta faaliyetlerini arttırdığı görülüyor. IŞİD’in sivilleri kaçırması ve ölümle tehdit etmesi yüzünden birçokları evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Kuzey Irak’ta yaşayan Cevad Davudi, IŞİD terör örgütünün saldırılarını önlemek için yerel halkın kurduğu gönüllü devriye ekibinde çalışıyor.

İki hafta önce, bu köyün yakınlarında bir IŞİD lideri öldürülmüş. O zamandan beri intikam peşinde koşan IŞİD militanları, Cevad ve diğer köylüleri tehdit ediyor.

Davudi, “Geçtiğimiz günlerde bir telefon geldi. Tanımadığım biri bana Arapça ‘Sen bir IŞİD askerini öldürdün ve onun kanı yerde kalmayacak’ dedi. Bunu duyunca ailem için çok korktum çünkü bölgede Peşmerge gücü yok” diye durumunu anlatıyor.

Bölge resmi olarak, Irak güçleri ve yerel Kürt Peşmergesi’nin kontrolunda. Ancak geceleri, IŞİD’in devlet koruması altında olmayan alanlarda saldırılar düzenlemesi, birçok sivili evlerini terketmeye zorluyor.

Iraklı yerel yetkililer, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin geçen ay Suriye’de öldürülmesinin ardından, örgütün bölgedeki eylemlerinde artış gördüklerini söylüyor.