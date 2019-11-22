IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyelerinin çocuklarını geri almak zorunda değil

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda'nın, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kalan IŞİD'li kadınlarla onların çocuklarını geri almak zorunda olmadığına hükmetti. Hükümetin başvurusunu haklı bulan mahkeme, bu konuda kararın Hollanda hükümeti ve parlamentosu tarafından verilmesini istedi.

Mahkeme, 11 Kasım'da yaptığı acil oturumda, Hollanda devletinden, Suriye'deki kamplarda kalan 56 çocuk ile IŞİD'li 23 kadının en kısa sürede ülkeye geri getirilmesi konusunda çaba harcamasını istemişti. Tümü Hollanda vatandaşı çocukların hepsi 12 yaşından, çoğu ise 6 yaşından küçük.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, bu kararla ilgili olarak acil temyiz başvurusunda bulundu.

Hükümet, güvenlik açısından hassas olan bu konu hakkında, yargı yerine siyasetin karar verici olması gerektiğini savundu.

IŞİD'li kadınların Suriye'ye kendi istekleri doğrultusunda gittiklerini belirten hükümet yetkilileri, cihatçı kadınlar ile şiddet ortamında dünyaya gelen çocukların ülkeye getirilmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyor.