HABER

IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyelerinin çocuklarını geri almak zorunda değil

22.11.2019 19:17 | Son Güncelleme

Mahkeme, Hollanda'nın, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kalan IŞİD'li kadınlarla onların çocuklarını geri almak zorunda olmadığına hükmetti. Hükümetin başvurusunu haklı bulan mahkeme, bu konuda kararın Hollanda hükümeti ve parlamentosu tarafından verilmesini istedi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyelerinin çocuklarını geri almak zorunda değil

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda'nın, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kalan IŞİD'li kadınlarla onların çocuklarını geri almak zorunda olmadığına hükmetti. Hükümetin başvurusunu haklı bulan mahkeme, bu konuda kararın Hollanda hükümeti ve parlamentosu tarafından verilmesini istedi.

Mahkeme, 11 Kasım'da yaptığı acil oturumda, Hollanda devletinden, Suriye'deki kamplarda kalan 56 çocuk ile IŞİD'li 23 kadının en kısa sürede ülkeye geri getirilmesi konusunda çaba harcamasını istemişti. Tümü Hollanda vatandaşı çocukların hepsi 12 yaşından, çoğu ise 6 yaşından küçük.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, bu kararla ilgili olarak acil temyiz başvurusunda bulundu.

Hükümet, güvenlik açısından hassas olan bu konu hakkında, yargı yerine siyasetin karar verici olması gerektiğini savundu.

IŞİD'li kadınların Suriye'ye kendi istekleri doğrultusunda gittiklerini belirten hükümet yetkilileri, cihatçı kadınlar ile şiddet ortamında dünyaya gelen çocukların ülkeye getirilmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyor.

Temyiz mahkemesine göre ise yargı ancak istisnai durumlarda devletin atması gereken adımlar konusunda karar verebilir. Ancak, IŞİD'li kadnlar ve çocukları konusunda şu anda istisnai bir durum söz konusu değil.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Abdulkerim Omar, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin temas kurması halinde, IŞİD'li kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri gönderebileceklerini söylemişti.

Kürt gruplar, çocukları annelerinden ayırmanın olanaksız olduğunu belirterek, IŞİD'li kadınlar olmadan, sadece çocukları geri göndermek istemiyor.

Belçika mahkemesinden 'IŞİD'lilerin çocukları geri getirilebilir' kararı

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da bir mahkeme, Suriye'deki IŞİD militanlarına ait çocukların ülkeye geri getirilmesi yönünde bir karar vermişti.

Belçika hükümeti, güvenlik gerekçesiyle, bu kararın uygulanmasına sıcak bakmıyor.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandıdpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı
Trump: ‘Senato’da Yargılanmak İstiyorum’Trump: ‘Senato’da Yargılanmak İstiyorum’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Taksiciler hastane morgunu bastı!

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.