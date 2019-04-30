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'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

30.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi olduğu düşünülen bir kişi yayınladığı görüntülü mesajında IŞİD militanlarının öldürülmeleri ve hapse atılmaları nedeniyle intikam sözü verdi.

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu, Ebubekir el Bağdadi'nin 5 yıl aradan sonra yayınlanan ilk görüntülü mesajı.

Bağdadi, 2014 yılının Temmuz ayında Musul'daki El Nuri Camii'nde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerde "hilafet" ilan etmesinden beri görülmemişti.

En son geçen yıl Ağustos ayında Bağdadi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

O ses kaydında IŞİD'in Suriye ve Irak'taki toprak kaybından endişelenilmemesi gerektiği çağrısını yapan Bağdadi, bu sefer yenilgiyi kabullenmiş görünüyor.

"Bağuz'daki savaş bitti" diyen Bağdadi, "Bu savaştan sonra başkaları da olacak" diyor.

VİDEONUN NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

IŞİD'in medya kolu El Furkan'ın yayınlandığı 18 dakikalık videoda, görüntülerin Nisan ayı başında çekildiği öne sürülüyor. Ancak videonun çekildiği tarih basın kuruluşları tarafından bağımsız olarak teyit edilebilmiş değil.

Bağdadi'nin videoda İsrail seçimleri ve Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesi hakkında yorum yapması, videonun yakın bir tarihte çekildiğini düşündürüyor.

Videoda Bağdadi'ye benzeyen sakallı bir kişi, yerde bağdaş kurarak oturmuş halde kameraya konuşuyor, etrafındaki yüzleri kapalı başka kişiler ise onu dinliyor.

BBC'nin Ortadoğu editörlerinden Sebastian Usher, Bağdadi'nin sağlığının iyi göründüğünü belirtiyor.

Bağdadi, Suriye'nin Bağuz köyünde yenilgiyi kabul etmenin yanı sıra Sri Lanka'daki saldırılardan bahsediyor, Burkina Faso ve Mali'deki militanlara bağlılık yemini çağrısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD Bağdadi

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