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IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kan donduran bir iddiaya yer verdi. IŞİD üyesi Oğuzhan Korkmaz geçtiğimiz yıl, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken Kocaeli emniyeti tarafından son anda yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'na yapılan suikast girişiminin boyutunun çok daha ciddi olduğu öne sürüldü.

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD üyesi Oğuzhan Korkmaz geçen yıl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındayken Kocaeli emniyeti tarafından yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'na yapılan suikast girişiminin boyutunun çok daha ciddi olduğu ifade edildi.

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla bugünkü köşesinde, konuyla ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Atilla, "Kılıçdaroğlu’nun o gün geçirdiği tehlike, tahminlerin ötesinde büyük çıktı..." derken, yakalanan IŞİD üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın telefonunda, verdiği ifadenin aksine, IŞİD lideri el Bağdadi'ye biat ettiği video görüntülerinin çıktığını belirtti.

Atilla, savcılık ve emniyet kaynaklarından aldığı bilgiyi aktarırken, "O gün Kılıçdaroğlu’na, durumdan vazife çıkaran bir DAEŞ hücresi değil... Bizzat DAEŞ terör örgütü lideri EL BAĞDADİ’nin talimatıyla infaz kararı verildiği ortaya çıktı" diye ifade etti.

Talat Atilla'nın yazısı şu şekilde:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, 05.07.2017 tarihinde, Adalet Yürüyüşü yaparken suikast teşebbüsünde bulunulmuş.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde...

Kayseri Emniyeti’nin takibiyle...

Kocaeli Emniyeti, DAEŞ’li olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz’ı son anda yakalamayı başarmıştı.

O günlerde suikast teşebbüsünün kapsamına ihtiyatlı yaklaşan çevreler de olmuştu.

Edindiğim özel bilgileregöre...

Korkmaz’ın, kilitli cep telefonunun eksik kalan şifreleri çözüldükten ve son sorgularından sonra...

Kılıçdaroğlu’nun o gün geçirdiği tehlike, tahminlerin ötesinde büyük çıktı...

'DAEŞ’ten silahlı ya da ideolojik eğitim almadığını' iddia eden Korkmaz’ın telefonunda...

'DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ EL BAĞDADİ’YE BİAT ETTİĞİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNE' ulaşıldı.

Savcılık ve emniyetin ele geçirdiği bu kritik delillerden sonra görüştüğüm yetkililere göre...

O gün Kılıçdaroğlu’na, durumdan vazife çıkaran bir DAEŞ hücresi değil...

Bizzat DAEŞ terör örgütü lideri EL BAĞDADİ’nin talimatıyla infaz kararı verildiği ortaya çıktı."

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Bağdadi Kemal Kılıçdaroğlu Talat Atilla CHP suikast adalet yürüyüşü

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