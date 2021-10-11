IŞİD Lideri Bağdadi'nin Yardımcısı Yakalandı

Irak güvenlik güçleri, IŞİD terör örgütünün finans işlerinden sorumlu ve örgüt lideri Bağdadi’nin yardımcısı olan Sami Cesim’i yakaladı. Örgüt yöneticisinin yakalanmasına dair açıklamayı, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi resmi Twitter hesabından paylaştı.

Haftasonu genel seçimlerin yapıldığı Irak’ta, Başbakan Kazimi yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri seçimin güvenliğini sağlarken istihbarat gruplarının da son derece karmaşık bir operasyon yürüterek Sami Cesim’i yakaladıklarını belirtti.

Irak Başbakanı mesajını “Çok yaşa Irak çok yaşayın kahramanlarımız” ifadeleriyle bitirdi.

IŞİD lideri Bağdadi’nin 2019 yılında Suriye’de öldürüldüğü açıklanmıştı.

