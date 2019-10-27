IŞİD lideri El Bağdadi öldürüldü iddiası

Amerikan basında yer alan haberlere göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeyine gizli bir operasyon düzenledi. CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı’nın üst düzey etkililerine dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi öldürüldü. CNN'in gizli kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, kesin sonucu ortaya koyacak DNA ve biyometrik doğrulama ise henüz yapılmadı. El Bağdadi'nin yerini tespit etme konusunda Amerikan istihbarat servisi CIA'in de yardımcı olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan son yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü sabah saatlerinde "önemli bir açıklama" yapacağı belirtilmişti.

Trump ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Çok büyük bir şey oldu" ifadesine yer verdi. Trump ne olduğu ile ilgili herhangi bir ayrıntı ise belirtmedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi de yine Twitter üzerinden "ABD ile ortak istihbarat çalışmasıyla başarılı ve tarihi bir operasyon" paylaşımını yaptı.