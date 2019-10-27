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IŞİD lideri El Bağdadi öldürüldü iddiası

27.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Amerikan basında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği gizli bir operasyonda IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi öldürüldü.

IŞİD lideri El Bağdadi öldürüldü iddiası

Amerikan basında yer alan haberlere göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeyine gizli bir operasyon düzenledi. CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı’nın üst düzey etkililerine dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi öldürüldü. CNN'in gizli kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, kesin sonucu ortaya koyacak DNA ve biyometrik doğrulama ise henüz yapılmadı. El Bağdadi'nin yerini tespit etme konusunda Amerikan istihbarat servisi CIA'in de yardımcı olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan son yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü sabah saatlerinde "önemli bir açıklama" yapacağı belirtilmişti.

Trump ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Çok büyük bir şey oldu" ifadesine yer verdi. Trump ne olduğu ile ilgili herhangi bir ayrıntı ise belirtmedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi de yine Twitter üzerinden "ABD ile ortak istihbarat çalışmasıyla başarılı ve tarihi bir operasyon" paylaşımını yaptı.

Amerikan haber dergisi Newsweek de bir ABD ordusu mensubuna dayandırdığı haberinde, Ebu Bekir El Bağdadi'nin İdlib'de çok gizli bir operasyonla öldürüldüğünü aktardı. Haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Beyaz Saray'a öldürülen "üst düzey hedefin büyük ihtimalle" El Bağdadi olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

"Çatışma çok kısa sürdü"

Newsweek, Pentagon'dan üst düzey bir kişinin, çatışmanın çok kısa sürdüğünü, ABD güçleri binaya girer girmez El Bağdadi'nin üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği aktive ederek intihar ettiğini aktardı. Operasyon sırasında El Bağdadi'nin ailesinin de binada bulunduğu, çocukların iyi durumda olduğu, ancak El Bağdadi'nin iki eşinin de büyük ihtimalle patlamanın etkisiyle öldüğü belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonun İdlib'in kuzeyindeki Barişa yakınlarında gerçekleştirildiğini aktardı. Barişa, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre mesafede bulunuyor. Söz konusu bölgede IŞİD'in yanı sıra Hurras el Din (Dinin Korucuları) adlı örgütün de aktif olduğu belirtiliyor.

Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü daha önce de birçok kez açıklanmıştı. Başında 25 milyon dolar ödül bulunan El Bağdadi, “dünyanın en çok aranan teröristleri” arasında yer alıyor. Son olarak geçen nisan ayında El Bağdadi'nin görüntülerine yer veren bir video yayınlanmıştı. Videoda El Bağdadi Batı'ya yönelik saldırı tehdidinde bulunuyordu.

dpa / BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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