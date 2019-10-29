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IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

29.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Pazar gününün ilk saatlerinde düzenlediği bir operasyonla öldürüldüğü açıklanan IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin kimliğinin operasyondan önce üç ay önce tespit edildiği belirtildi.

IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Polat Can tarafından paylaşılan Twitter mesajlarında, Bağdadi'nin Suriyeli Kürt bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü aktaran Can, SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

SDG yetkilisi Twitter mesajlarında, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" dedi.

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren SDG komutanı Mazlum Kobani de Polat Can'ın Twitter mesajlarını teyit eden açıklamalarda bulundu.

Mazlum Kobani röportajda, SDG istihbarat birimlerinin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.

Mazlum Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu SDG casusunun, yaz aylarında IŞİD liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti.

Kobani, ABD'li istihbarat birimlerine verilen iç çamaşırı ve kan örneği üzerinde yapılan DNA testlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte operasyon hazırlıklarının da hızlandığını aktardı.

ABD'li yetkililer, SDG'nin Bağdadi'ye ait DNA örneklerini CIA'e verdiği açıklamalarını henüz teyit etmiş değil.

'BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILABİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda Bağdadi'ye yönelik operasyonun video görüntüleri üzerindeki gizlilik kararının kaldırılabileceğini ifade etti.

Reuters haber ajansı, söz konusu video görüntüleri arasında uçak kamera kayıtları ve operasyona katılan özel harekât timlerinin üzerindeki vücut kameralarının elde ettiği görüntülerin bir kısmı olabileceğini yazdı.

TRUMP'TAN 'KAHRAMAN KÖPEK' PAYLAŞIMI

Öte yandan Trump, Bağdadi operasyonuna katılan ABD askeri köpeğinin fotoğrafı üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığını açıkladı ve köpeğin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

ABD Başkanı, köpeğin isminin ise hâlâ devlet sırrı olduğunu belirtti.

Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin Barişa'daki evin altında bulunan tünellerden kaçmaya çalışırken ABD askerlerinin köpekleri tarafından takip edildiğini, çıkmaz tünelin sonuna ulaşan IŞİD liderinin üzerindeki patlayıcı düzeneğini infilak ettirerek hem kendisini hem de yanındaki üç çocuğu öldürdüğünü söylemişti.

Trump operasyonda fotoğrafını paylaştığı köpeğin yaralandığını da belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD iç çamaşırı operasyon Bağdadi

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