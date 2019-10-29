IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Polat Can tarafından paylaşılan Twitter mesajlarında, Bağdadi'nin Suriyeli Kürt bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü aktaran Can, SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

SDG yetkilisi Twitter mesajlarında, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" dedi.

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren SDG komutanı Mazlum Kobani de Polat Can'ın Twitter mesajlarını teyit eden açıklamalarda bulundu.

Mazlum Kobani röportajda, SDG istihbarat birimlerinin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.