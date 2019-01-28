‘IŞİD Militanları Deyrizor’u Terk Ediyor’

Suriye’de muhalif aktivistler çok sayıda sivilin ve militanın IŞİD’in Suriye’deki son önemli kalesini terk ettiklerini bildirdi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü aralarında IŞİD üyesi 300 silahlı kişinin de bulunduğu toplam 2 bin kişinin ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinden Pazar gününden itibaren ayrıldıklarını belirtti.

Aktivistlerden oluşan Deyrizor24 adlı grup da onlarca sivilin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. ABD destekli Suriyeli muhalif savaşçılar Eylül ayından beri Deyrizor’un kontrolunu ele geçirmeye çalışıyor.

Deyrizor24 ayrıca Kürtler’in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yerel bir IŞİD komutanını ve korumasını ele geçirdiğini bildirdi.

Küçük bir bölgede sıkışıp kalan IŞİD, intihar saldırılarıyla SDG’nin ilerlemesini önlemeye çalışıyor.

