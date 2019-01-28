HABER

‘IŞİD Militanları Deyrizor’u Terk Ediyor’

28.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Suriye’de muhalif aktivistler çok sayıda sivilin ve militanın IŞİD’in Suriye’deki son önemli kalesini terk ettiklerini bildirdi

‘IŞİD Militanları Deyrizor’u Terk Ediyor’

Suriye’de muhalif aktivistler çok sayıda sivilin ve militanın IŞİD’in Suriye’deki son önemli kalesini terk ettiklerini bildirdi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü aralarında IŞİD üyesi 300 silahlı kişinin de bulunduğu toplam 2 bin kişinin ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinden Pazar gününden itibaren ayrıldıklarını belirtti.

Aktivistlerden oluşan Deyrizor24 adlı grup da onlarca sivilin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. ABD destekli Suriyeli muhalif savaşçılar Eylül ayından beri Deyrizor’un kontrolunu ele geçirmeye çalışıyor.

Deyrizor24 ayrıca Kürtler’in liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yerel bir IŞİD komutanını ve korumasını ele geçirdiğini bildirdi.

Küçük bir bölgede sıkışıp kalan IŞİD, intihar saldırılarıyla SDG’nin ilerlemesini önlemeye çalışıyor.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Almanya: Gümrük Birliği modernizasyonu gündemde değilAlmanya: Gümrük Birliği modernizasyonu gündemde değil
28 Ocak Amerikan Basınından Özetler28 Ocak Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.