IŞİD operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu IŞİD şüphelisi yakalandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden IŞİD'e katılım yapanların listesi bulundu. Emniyet güçlerince incelenen verilerde, listede 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı belirlendi.

EN FAZLA KATILIM SUUDİ ARABİSTAN'DAN

Listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi yaklaşık 650 kişiyle Tunus ve 400'e yakın kişiyle Fas'ın izlediği tespit edildi, aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden de 300'den fazla kişinin katılımı saptandı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Finlandiya gibi ülkelerden katılımların da listelendiği verilerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 IŞİD şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

(AA)

