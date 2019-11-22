HABER

IŞİD operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 22:08 | Son Güncelleme

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

IŞİD operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu IŞİD şüphelisi yakalandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden IŞİD'e katılım yapanların listesi bulundu. Emniyet güçlerince incelenen verilerde, listede 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı belirlendi.

EN FAZLA KATILIM SUUDİ ARABİSTAN'DAN

Listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi yaklaşık 650 kişiyle Tunus ve 400'e yakın kişiyle Fas'ın izlediği tespit edildi, aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden de 300'den fazla kişinin katılımı saptandı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Finlandiya gibi ülkelerden katılımların da listelendiği verilerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 IŞİD şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

(AA)

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
9 ilde dev operasyon!9 ilde dev operasyon!
Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandıKüçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin IŞİD DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

9 ilde dev operasyon!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı "insan kaçakçısı suç çetesi" yakalandı

2,3 milyon Euro kazandılar! Dev operasyon

EGM: 33 ilde, 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.