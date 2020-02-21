IŞİD sanığı, Londra'daki St Paul's Katedrali'ne intihar saldırısı planladığını itiraf etti

Shaikh iki polisten birine şifreli bir sosyal medya uygulamasından yolladığı mesajda "Çok kişi ölsün istiyorum. Kilise olabilir, mesela Noel ya da Paskalya gibi kalabalık olmalı ki daha çok öldürebileyim" yazdı.

2019 yılının Ekim ayında tutuklanmadan önce Shaikh, kendilerini, patlayıcı temin eden radikal görüşlü bir karı-koca olarak tanıtan iki gizli polisle tanıştı.

36 yaşındaki sanık, bu tür faaliyetleri izlemek üzere kimliğini gizleyen bir polise, bombaya ihtiyacı olduğunu söyleyince kendisini ele vermişti.

Batı Londra'da yaşayan ve Müslümanlığa geçmeden önceki adı Michelle Ramsden olan Safiyya Shaikh, St Paul's Katedrali ve bir otele yapmayı planladığı intihar saldırısı için hazırlık yaparken yakalanmıştı.

'**Kubbenin altına bomba**'

Shaikh yazışmasını, "Sürekli tehditler gönderiyorum. Ama bu tehditlerin gerçek olmasını istiyorum" diye sürdürdü.

Sanık gizli polise Katedral'in fotoğrafını gönderip "Burası olmalı, eminim. Ölene kadar bombalamak ve ateş etmek istiyorum. Burayı yıkmak ve içindeki küffarı öldürmek istiyorum" dedi.

Bir hafta kadar sonra St Paul's Katedrali'nde keşfe giden Shaikh, gizli polise bu kez de çektiği videoları göndererek "Kubbenin altında patlatmak istiyorum. Önce bir otel, sonra kiliseyi halledeceğim, kendim ölene kadar öldüreceğim" yazdı.

Savcılık, Shaikh'in daha sonra polislerden kadın olana iki çanta vererek, bunların içine el yapımı bomba hazırlanmasını istedi.

Bu aşamada polis Shaikh'i tutuklamaya karar verdi.



